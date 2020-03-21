Леванте - Овьедо 21 Марта прямая трансляция

Стадион: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания), вместимость: 25534
21 Марта 2026 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 29-й тур
Леванте
Овьедо

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Леванте - Овьедо, которое состоится 21 Марта 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Леванте
Валенсия
Овьедо
Овьедо
13 Австралия вр Мэтью Райан
23 Испания зщ Мануэль Санчес
22 Германия зщ Джереми Тольян
3 Уругвай зщ Алан Маттурро
17 Испания зщ Виктор Гарсия
19 Испания пз Карлос Эспи
20 Испания пз Ориоль Эренас
16 Гондурас пз Кервин Арриага
9 Испания нп Иван Ромеро
26 Испания нп Карим Тунде
18 Испания нп Икер Лосада
13 Испания вр Аарон Эскандель
22 Испания зщ Начо Видаль
2 Кот-д'Ивуар зщ Эрик Бейи
4 Испания зщ Давид Костас
25 Испания зщ Хавьер Лопес
6 Гана пз Кваси Сибо
23 Уругвай пз Николас Фонсека
21 Сербия пз Лука Илич
5 Испания пз Альберто Рейна
15 Аргентина нп Тьяго Фернандес
9 Уругвай нп Федерико Виньяс
Главные тренеры
Португалия Луиш Мануэл Феррейра Каштру
Уругвай Гильермо Хорхе Альмада
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2870
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2866
3
Лига чемпионов
Атлетико М2857
4
Лига чемпионов
Вильярреал2855
5
Лига Европы
Бетис2844
6
Лига конференций
Сельта2841
7 Реал Сосьедад2838
8 Эспаньол2837
9 Хетафе2835
10 Атлетик Б2835
11 Жирона2834
12 Осасуна2834
13 Райо Вальекано2832
14 Валенсия2832
15 Севилья2831
16 Мальорка2828
17 Алавес2828
18
Зона вылета
Эльче2826
19
Зона вылета
Леванте2823
20
Зона вылета
Овьедо2821

