Парма - Кремонезе 21 Марта прямая трансляция

Стадион: Эннио Тардини (Парма, Италия), вместимость: 21473
21 Марта 2026 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 30-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парма - Кремонезе, которое состоится 21 Марта 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Эннио Тардини (Парма, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

31 Япония вр Дзион Судзуки
27 Швейцария зщ Саша Бричги
37 Аргентина зщ Марьяно Тройло
39 Австралия зщ Алессандро Чиркати
14 Италия зщ Эмануэле Валери
5 Аргентина зщ Лаутаро Валенти
16 Бельгия пз Мандела Кейта
22 Дания пз Оливер Сёренсен
7 Бразилия пз Габриэл Стрефезза
41 Италия пз Ханс Николусси Кавилья
9 Аргентина нп Матео Пельегрино
1 Индонезия вр Эмиль Аудеро
5 Италия зщ Себастьяно Луперто
55 Италия зщ Франческо Фолино
24 Италия зщ Филиппо Терраччано
3 Италия зщ Джузеппе Пеццелла
2 Норвегия пз Мортен Торсбю
29 Марокко пз Юссеф Мале
32 Аргентина пз Мартин Пайеро
27 Бельгия пз Яри Вандепутте
90 Италия нп Федерико Бонаццоли
77 Нигерия нп Давид Окереке
Главные тренеры
Испания Карлос Куэста
Италия Давиде Никола
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2968
2
Лига чемпионов
Милан2960
3
Лига чемпионов
Наполи2959
4
Лига чемпионов
Комо2954
5
Лига Европы
Ювентус2953
6
Лига конференций
Рома2951
7 Аталанта2947
8 Болонья2942
9 Лацио2940
10 Сассуоло2938
11 Удинезе2936
12 Парма2934
13 Дженоа2933
14 Торино2933
15 Кальяри2930
16 Фиорентина2928
17 Лечче2927
18
Зона вылета
Кремонезе2924
19
Зона вылета
Пиза2918
20
Зона вылета
Верона2918

