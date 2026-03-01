Милан - Торино 21 Марта прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Торино, которое состоится 21 Марта 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|16
|вр
|Мик Меньян
|5
|зщ
|Кони де Винтер
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|31
|зщ
|Страхиня Павлович
|33
|зщ
|Давиде Бартезаги
|14
|пз
|Лука Модрич
|4
|пз
|Самуэле Риччи
|12
|пз
|Адриен Рабьо
|56
|нп
|Алексис Салемакерс
|11
|нп
|Кристиан Пулишич
|10
|нп
|Рафаэл Леау
|1
|вр
|Альберто Палеари
|33
|зщ
|Рафа Обрадор
|23
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|44
|зщ
|Ардиан Исмайли
|77
|зщ
|Энсо Эбосс
|16
|пз
|Маркус Педерсен
|66
|пз
|Гвидас Гинейтис
|10
|пз
|Никола Влашич
|4
|пз
|Маттео Прати
|19
|нп
|Че Адамс
|18
|нп
|Джованни Симеоне
|Массимилиано Аллегри
|Марко Барони
|Роберто Д'Аверса
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|29
|68
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|29
|60
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|29
|59
| 4
Лига чемпионов
|Комо
|29
|54
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|29
|53
| 6
Лига конференций
|Рома
|29
|51
|7
|Аталанта
|29
|47
|8
|Болонья
|29
|42
|9
|Лацио
|29
|40
|10
|Сассуоло
|29
|38
|11
|Удинезе
|29
|36
|12
|Парма
|29
|34
|13
|Дженоа
|29
|33
|14
|Торино
|29
|33
|15
|Кальяри
|29
|30
|16
|Фиорентина
|29
|28
|17
|Лечче
|29
|27
| 18
Зона вылета
|Кремонезе
|29
|24
| 19
Зона вылета
|Пиза
|29
|18
| 20
Зона вылета
|Верона
|29
|18