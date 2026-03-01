Хайденхайм - Байер 21 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайденхайм - Байер, которое состоится 21 Марта 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|41
|вр
|Диант Рамай
|2
|зщ
|Марнон Буш
|6
|зщ
|Патрик Майнка
|5
|зщ
|Бенедикт Гимбер
|26
|зщ
|Хеннес Беренс
|20
|пз
|Лука Кербер
|3
|пз
|Ян Шёппнер
|30
|пз
|Никлас Дорш
|8
|пз
|Эрен Динкчи
|22
|пз
|Арийон Ибрахимович
|11
|нп
|Буду Зивзивадзе
|28
|вр
|Янис Бласвих
|4
|зщ
|Джарелл Куанса
|15
|зщ
|Тим Эрман
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|8
|пз
|Роберт Андрих
|6
|пз
|Игнасио Фернандес
|24
|пз
|Алеш Гарсия
|10
|пз
|Малик Тилльман
|30
|пз
|Ибрахим Маза
|42
|нп
|Монтрелл Калбрет
|14
|нп
|Патрик Шик
|Франк Шмидт
|Каспер Юльманн
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|26
|67
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|26
|58
| 3
Лига чемпионов
|Хоффенхайм
|26
|50
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|26
|50
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|26
|47
| 6
Лига конференций
|Байер
|26
|45
|7
|Айнтрахт Ф
|26
|38
|8
|Фрайбург
|26
|34
|9
|Унион
|26
|31
|10
|Аугсбург
|26
|31
|11
|Гамбург
|26
|30
|12
|Боруссия М
|26
|28
|13
|Майнц
|26
|27
|14
|Кёльн
|26
|25
|15
|Вердер
|26
|25
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|26
|24
| 17
Зона вылета
|Вольфсбург
|26
|21
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|26
|14