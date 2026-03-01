Кёльн - Боруссия М 21 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Боруссия М, которое состоится 21 Марта 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Кёльн (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Марвин Швебе
|33
|зщ
|Рав ван ден Берг
|39
|зщ
|Дженк Озкачар
|6
|зщ
|Эрик Мартель
|32
|пз
|Кристоффер Лунн
|18
|пз
|Исак-Бергманн Йоуханнессон
|16
|пз
|Якуб Каминьский
|5
|пз
|Том Краус
|37
|пз
|Линтон Майна
|13
|нп
|Саид Эль-Мала
|9
|нп
|Рагнар Ахе
|33
|вр
|Мориц Николас
|30
|зщ
|Нико Эльведи
|4
|зщ
|Кевин Дикс
|29
|зщ
|Джозеф Скалли
|16
|пз
|Филипп Зандер
|6
|пз
|Янник Энгельхардт
|17
|пз
|Йенс Кастроп
|38
|пз
|Уго Болин
|27
|пз
|Рокко Райц
|15
|нп
|Харис Табакович
|9
|нп
|Франк Онора
|Лукас Кваснёк
|Херардо Сеоане
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|26
|67
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|26
|58
| 3
Лига чемпионов
|Хоффенхайм
|26
|50
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|26
|50
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|26
|47
| 6
Лига конференций
|Байер
|26
|45
|7
|Айнтрахт Ф
|26
|38
|8
|Фрайбург
|26
|34
|9
|Унион
|26
|31
|10
|Аугсбург
|26
|31
|11
|Гамбург
|26
|30
|12
|Боруссия М
|26
|28
|13
|Майнц
|26
|27
|14
|Кёльн
|26
|25
|15
|Вердер
|26
|25
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|26
|24
| 17
Зона вылета
|Вольфсбург
|26
|21
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|26
|14