23:41 ()
Расписание матчей
Пятница 20 марта
Суббота 21 марта
Свернуть список

Кёльн - Боруссия М 21 Марта прямая трансляция

Стадион: Кёльн (Кёльн, Германия), вместимость: 50076
21 Марта 2026 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 27-й тур
Главный судья: Сёрен Шторкс (Фелен, Германия);
Кёльн
Боруссия М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Боруссия М, которое состоится 21 Марта 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Кёльн (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кёльн
Боруссия М
Мёнхенгладбах
1ГерманияврМарвин Швебе
33НидерландызщРав ван ден Берг
39ТурциязщДженк Озкачар
6ГерманиязщЭрик Мартель
32СШАпзКристоффер Лунн
18ИсландияпзИсак-Бергманн Йоуханнессон
16ПольшапзЯкуб Каминьский
5ГерманияпзТом Краус
37ГерманияпзЛинтон Майна
13ГерманиянпСаид Эль-Мала
9ГерманиянпРагнар Ахе
33ГерманияврМориц Николас
30ШвейцариязщНико Эльведи
4ИндонезиязщКевин Дикс
29СШАзщДжозеф Скалли
16ГерманияпзФилипп Зандер
6ГерманияпзЯнник Энгельхардт
17Южная КореяпзЙенс Кастроп
38ШвецияпзУго Болин
27ГерманияпзРокко Райц
15Босния и ГерцеговинанпХарис Табакович
9ФранциянпФранк Онора
Главные тренеры
ГерманияЛукас Кваснёк
ШвейцарияХерардо Сеоане
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2667
2
Лига чемпионов
Боруссия Д2658
3
Лига чемпионов
Хоффенхайм2650
4
Лига чемпионов
Штутгарт2650
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2647
6
Лига конференций
Байер2645
7 Айнтрахт Ф2638
8 Фрайбург2634
9 Унион2631
10 Аугсбург2631
11 Гамбург2630
12 Боруссия М2628
13 Майнц2627
14 Кёльн2625
15 Вердер2625
16
Стыковая зона
Санкт-Паули2624
17
Зона вылета
Вольфсбург2621
18
Зона вылета
Хайденхайм2614

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

 Все новости

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close