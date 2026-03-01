Бавария - Унион 21 Марта прямая трансляция

Стадион: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия), вместимость: 75024
21 Марта 2026 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 27-й тур
Главный судья: Патрик Иттрих (Гамбург, Германия);
Бавария
Унион

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Унион, которое состоится 21 Марта 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария
Мюнхен
Унион
Берлин
40ГерманияврЙонас Урбиг
2ФранциязщДеотшанкюль Юпамекано
3Южная КореязщКим Мин Джэ
27АвстриязщКонрад Лаймер
20ГерманияпзТом Бишоф
6ГерманияпзЙозуа Киммих
42ГерманияпзЛенарт Карл
8ГерманияпзЛеон Горецка
17ФранциянпМайкл Олисе
7ГерманиянпСерж Гнабри
9АнглиянпГарри Кейн
31ГерманияврМатео Раб
5НидерландызщДанило Дуки
34ФранциязщСтэнли Нсоки
39ГерманиязщДеррик Кён
14АвстриязщЛеопольд Кверфельд
28АвстрияпзКристофер Триммель
19ГерманияпзЯник Хаберер
8ГерманияпзРани Хедира
6ГерманияпзАлёша Кемляйн
10ГерманиянпИльяс Анса
23СербиянпАндрей Илич
Главные тренеры
БельгияВенсан Компани
ГерманияШтеффен Баумгарт
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2667
2
Лига чемпионов
Боруссия Д2658
3
Лига чемпионов
Хоффенхайм2650
4
Лига чемпионов
Штутгарт2650
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2647
6
Лига конференций
Байер2645
7 Айнтрахт Ф2638
8 Фрайбург2634
9 Унион2631
10 Аугсбург2631
11 Гамбург2630
12 Боруссия М2628
13 Майнц2627
14 Кёльн2625
15 Вердер2625
16
Стыковая зона
Санкт-Паули2624
17
Зона вылета
Вольфсбург2621
18
Зона вылета
Хайденхайм2614

