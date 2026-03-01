Бавария - Унион 21 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Унион, которое состоится 21 Марта 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|40
|вр
|Йонас Урбиг
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|3
|зщ
|Ким Мин Джэ
|27
|зщ
|Конрад Лаймер
|20
|пз
|Том Бишоф
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|42
|пз
|Ленарт Карл
|8
|пз
|Леон Горецка
|17
|нп
|Майкл Олисе
|7
|нп
|Серж Гнабри
|9
|нп
|Гарри Кейн
|31
|вр
|Матео Раб
|5
|зщ
|Данило Дуки
|34
|зщ
|Стэнли Нсоки
|39
|зщ
|Деррик Кён
|14
|зщ
|Леопольд Кверфельд
|28
|пз
|Кристофер Триммель
|19
|пз
|Яник Хаберер
|8
|пз
|Рани Хедира
|6
|пз
|Алёша Кемляйн
|10
|нп
|Ильяс Анса
|23
|нп
|Андрей Илич
|Венсан Компани
|Штеффен Баумгарт
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|26
|67
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|26
|58
| 3
Лига чемпионов
|Хоффенхайм
|26
|50
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|26
|50
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|26
|47
| 6
Лига конференций
|Байер
|26
|45
|7
|Айнтрахт Ф
|26
|38
|8
|Фрайбург
|26
|34
|9
|Унион
|26
|31
|10
|Аугсбург
|26
|31
|11
|Гамбург
|26
|30
|12
|Боруссия М
|26
|28
|13
|Майнц
|26
|27
|14
|Кёльн
|26
|25
|15
|Вердер
|26
|25
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|26
|24
| 17
Зона вылета
|Вольфсбург
|26
|21
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|26
|14