Вольфсбург - Вердер 21 Марта прямая трансляция

Стадион: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
21 Марта 2026 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 27-й тур
Главный судья: Беньямин Бранд (Герольцхофен, Германия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Вердер, которое состоится 21 Марта 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вольфсбург
Вердер
Бремен
1ПольшаврКамиль Грабара
6ФранциязщЖануэль Белосьян
15ГерманиязщМоритц Йенц
4ГрециязщКонстантинос Кульеракис
26ФранциязщСаэль Кумбеди
21ДаниязщЙоаким Мехле
19ДанияпзЙеспер Линдстрём
5БразилияпзВини Соуза
24ДанияпзКристиан Эриксен
17ГерманиянпДженан Пейчинович
9АлжирнпМохамед Амура
30ГерманияврМио Бакхаус
3ЯпониязщЮкинари Сугавара
32АвстриязщМарко Фридль
2БельгиязщОливье Деман
31ГерманиязщКарим Кулибали
10ГерманияпзЛеонардо Биттенкорт
18ИспанияпзКэмерон Пуэртас
24ХорватияпзПатрис Чович
20АвстрияпзРомано Шмид
17АвстриянпМарко Грюлль
11ГерманиянпДжастин Нджинма
Главные тренеры
НидерландыПаул Симонис
ГерманияДитер Хеккинг
ГерманияХорст Штеффен
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2667
2
Лига чемпионов
Боруссия Д2658
3
Лига чемпионов
Хоффенхайм2650
4
Лига чемпионов
Штутгарт2650
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2647
6
Лига конференций
Байер2645
7 Айнтрахт Ф2638
8 Фрайбург2634
9 Унион2631
10 Аугсбург2631
11 Гамбург2630
12 Боруссия М2628
13 Майнц2627
14 Кёльн2625
15 Вердер2625
16
Стыковая зона
Санкт-Паули2624
17
Зона вылета
Вольфсбург2621
18
Зона вылета
Хайденхайм2614

