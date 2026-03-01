Вольфсбург - Вердер 21 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Вердер, которое состоится 21 Марта 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Камиль Грабара
|6
|зщ
|Жануэль Белосьян
|15
|зщ
|Моритц Йенц
|4
|зщ
|Константинос Кульеракис
|26
|зщ
|Саэль Кумбеди
|21
|зщ
|Йоаким Мехле
|19
|пз
|Йеспер Линдстрём
|5
|пз
|Вини Соуза
|24
|пз
|Кристиан Эриксен
|17
|нп
|Дженан Пейчинович
|9
|нп
|Мохамед Амура
|30
|вр
|Мио Бакхаус
|3
|зщ
|Юкинари Сугавара
|32
|зщ
|Марко Фридль
|2
|зщ
|Оливье Деман
|31
|зщ
|Карим Кулибали
|10
|пз
|Леонардо Биттенкорт
|18
|пз
|Кэмерон Пуэртас
|24
|пз
|Патрис Чович
|20
|пз
|Романо Шмид
|17
|нп
|Марко Грюлль
|11
|нп
|Джастин Нджинма
|Паул Симонис
|Дитер Хеккинг
|Хорст Штеффен
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|26
|67
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|26
|58
| 3
Лига чемпионов
|Хоффенхайм
|26
|50
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|26
|50
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|26
|47
| 6
Лига конференций
|Байер
|26
|45
|7
|Айнтрахт Ф
|26
|38
|8
|Фрайбург
|26
|34
|9
|Унион
|26
|31
|10
|Аугсбург
|26
|31
|11
|Гамбург
|26
|30
|12
|Боруссия М
|26
|28
|13
|Майнц
|26
|27
|14
|Кёльн
|26
|25
|15
|Вердер
|26
|25
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|26
|24
| 17
Зона вылета
|Вольфсбург
|26
|21
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|26
|14