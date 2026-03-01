Боруссия Д - Гамбург 21 Марта прямая трансляция

Стадион: Дортмунд (Дортмунд, Германия), вместимость: 81365
21 Марта 2026 года в 20:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 27-й тур
Главный судья: Маттиас Йёлленбек (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия);
Боруссия Д
Гамбург

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Гамбург, которое состоится 21 Марта 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Дортмунд (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Боруссия Д
Дортмунд
Гамбург
Гамбург
1ШвейцарияврГрегор Кобель
3ГерманиязщВальдемар Антон
4ГерманиязщНико Шлоттербек
2БразилиязщЯн Коуто
26НорвегиязщЮлиан Рюэрсон
5АлжирзщРами Бенсебаини
20АвстрияпзМарсель Забитцер
8ГерманияпзФеликс Нмеча
10ГерманияпзЮлиан Брандт
14ГерманиянпМаксимилиан Байер
9ГвинеянпСеру Гирасси
1ПортугалияврДаниэл Хойер
17ФранциязщВарме Омари
44ХорватиязщЛука Вушкович
2ФранциязщУильям Микельбренси
28ШвейцариязщМиро Мухайм
25ГерманиязщДжордан Торунарига
6БельгияпзАльберт-Самби Локонга
21ГерманияпзНиколай Ремберг
20ПортугалиянпФабиу Виейра
11ГананпРансфорд-Йебоа Кёнигсдёрффер
19ГерманиянпДэмион Даунс
Главные тренеры
ХорватияНико Ковач
ГерманияМерлин Польцин
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2667
2
Лига чемпионов
Боруссия Д2658
3
Лига чемпионов
Хоффенхайм2650
4
Лига чемпионов
Штутгарт2650
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2647
6
Лига конференций
Байер2645
7 Айнтрахт Ф2638
8 Фрайбург2634
9 Унион2631
10 Аугсбург2631
11 Гамбург2630
12 Боруссия М2628
13 Майнц2627
14 Кёльн2625
15 Вердер2625
16
Стыковая зона
Санкт-Паули2624
17
Зона вылета
Вольфсбург2621
18
Зона вылета
Хайденхайм2614

