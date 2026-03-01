23:41 ()
Расписание матчей
Пятница 20 марта
Суббота 21 марта
Свернуть список

Осер - Брест 21 Марта прямая трансляция

Стадион: Аббе Дешам (Осер, Франция), вместимость: 23467
21 Марта 2026 года в 21:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 27-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция);
Осер
Брест

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осер - Брест, которое состоится 21 Марта 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Аббе Дешам (Осер, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осер
Осер
Брест
Брест
16ГвианаврДонован Леон
24ШвейцариязщБрайан Око
20Кот-д'ИвуарзщСинали Дьоманде
92Кот-д'ИвуарзщКлеман Акпа
27ФранциязщЛамин Си
22НорвегиязщФредрик Оппегорд
42ГанапзЭлиша Овусу
5ФранцияпзКевин Дануа
7ФранцияпзХосуэ Казимир
9ФранциянпСеку Мара
19КамеруннпДэнни Намасо
30ФранцияврГрегуар Кудер
77ФранциязщКенни Лала
4Кот-д'ИвуарзщЖуниор Диас
27МализщДауда Гвиндо
44ФранциязщСумайла Кулибали
13ФранцияпзЖорис Шотар
8ФранцияпзЮго Маньетти
23МалипзКамори Думбия
7КамерунпзЭрик Жуниор Эбимбе
14ГваделупапзРеми Лабо Ласкари
10ФранциянпРомен дель Кастильо
Главные тренеры
ФранцияКристоф Пеллиссье
ФранцияЭрик Руа
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2557
2
Лига чемпионов
Ланс2656
3
Лига чемпионов
Марсель2649
4
Лига чемпионов
Лион2647
5
Лига Европы
Лилль2644
6
Лига конференций
Монако2643
7 Ренн2643
8 Страсбург2637
9 Лорьян2637
10 Брест2636
11 Тулуза2634
12 Анже2632
13 Париж2628
14 Гавр2627
15 Ницца2627
16
Стыковая зона
Осер2619
17
Зона вылета
Нант2517
18
Зона вылета
Метц2613

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close