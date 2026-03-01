Осер - Брест 21 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осер - Брест, которое состоится 21 Марта 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Аббе Дешам (Осер, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|16
|вр
|Донован Леон
|24
|зщ
|Брайан Око
|20
|зщ
|Синали Дьоманде
|92
|зщ
|Клеман Акпа
|27
|зщ
|Ламин Си
|22
|зщ
|Фредрик Оппегорд
|42
|пз
|Элиша Овусу
|5
|пз
|Кевин Дануа
|7
|пз
|Хосуэ Казимир
|9
|нп
|Секу Мара
|19
|нп
|Дэнни Намасо
|30
|вр
|Грегуар Кудер
|77
|зщ
|Кенни Лала
|4
|зщ
|Жуниор Диас
|27
|зщ
|Дауда Гвиндо
|44
|зщ
|Сумайла Кулибали
|13
|пз
|Жорис Шотар
|8
|пз
|Юго Маньетти
|23
|пз
|Камори Думбия
|7
|пз
|Эрик Жуниор Эбимбе
|14
|пз
|Реми Лабо Ласкари
|10
|нп
|Ромен дель Кастильо
|Кристоф Пеллиссье
|Эрик Руа
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|25
|57
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|26
|56
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|26
|49
| 4
Лига чемпионов
|Лион
|26
|47
| 5
Лига Европы
|Лилль
|26
|44
| 6
Лига конференций
|Монако
|26
|43
|7
|Ренн
|26
|43
|8
|Страсбург
|26
|37
|9
|Лорьян
|26
|37
|10
|Брест
|26
|36
|11
|Тулуза
|26
|34
|12
|Анже
|26
|32
|13
|Париж
|26
|28
|14
|Гавр
|26
|27
|15
|Ницца
|26
|27
| 16
Стыковая зона
|Осер
|26
|19
| 17
Зона вылета
|Нант
|25
|17
| 18
Зона вылета
|Метц
|26
|13