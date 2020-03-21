Фортуна - Твенте 21 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Твенте, которое состоится 21 Марта 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Luuk Koopmans
|12
|зщ
|Иву Пинту
|44
|зщ
|Иван Маркес
|21
|зщ
|Нерайсо Касанвирьо
|8
|зщ
|Яспер Дахлаус
|23
|пз
|Филипп Бриттейн
|20
|пз
|Эдуар Мишю
|7
|пз
|Кристоффер Петерсон
|70
|пз
|Лансе Дёйвестейн
|18
|пз
|Димитриос Лимниос
|19
|нп
|Пол Гладон
|1
|вр
|Ларс Уннерсталл
|28
|зщ
|Барт ван Рой
|23
|зщ
|Став Лемкин
|43
|зщ
|Руд Нейстад
|39
|зщ
|Матс Ротс
|32
|пз
|Арно Версейрен
|6
|пз
|Рамиз Зерруки
|42
|пз
|Дауда Вайдман
|11
|нп
|Дан Ротс
|10
|нп
|Сэм Ламмерс
|7
|нп
|Марко Пьяца
|Данни Бёйс
|Джозеф Остинг
|Джон ван ден Бром
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|27
|68
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|27
|52
| 3
Лига чемпионов
|НЕК Неймеген
|27
|49
| 4
Лига Европы
|Аякс
|27
|47
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|27
|44
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|27
|42
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Херенвен
|27
|40
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|27
|38
|9
|Спарта
|27
|38
|10
|Гронинген
|27
|35
|11
|Фортуна
|27
|35
|12
|Гоу Эхед Иглс
|27
|32
|13
|ПЕК Зволле
|27
|30
|14
|Волендам
|27
|27
|15
|Эксельсиор
|27
|26
| 16
Стыковая зона
|Телстар
|27
|24
| 17
Зона вылета
|НАК Бреда
|27
|23
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|27
|18