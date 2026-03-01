23:41 ()
Расписание матчей
Пятница 20 марта
Суббота 21 марта
Свернуть список

Спарта - Волендам 21 Марта прямая трансляция

Стадион: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 11026
21 Марта 2026 года в 20:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 28-й тур
Главный судья: Эдвин ван де Граф (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

1 Нидерланды вр Йоэль Дроммель
2 Нидерланды зщ Lushendry Martes
3 Суринам зщ Марвин Янг
4 Нидерланды зщ Бруно Мартинс Инди
5 Венесуэла зщ Тео Кинтеро
6 Нидерланды пз Пелле Клемент
8 Норвегия пз Джошуа Китолано
7 Нидерланды пз Митчелл ван Берген
10 Нидерланды пз Вито ван Крой
11 Япония нп Сюнсукэ Мито
9 Норвегия нп Тобиас Лауритсен
1 Нидерланды вр Кайне ван Увелен
5 Нидерланды зщ Прешес Угву
20 Нидерланды зщ Ник Версхурен
3 Того зщ Мавуна Амевор
32 Нидерланды зщ Yannick Leliendal
40 Нидерланды пз Robin van Cruijsen
6 Нидерланды пз Алекс Плат
4 Кюрасао пз Жуниньо Бакуна
11 Нидерланды пз Аурелио Ухлерс
7 Азербайджан нп Озан Кёкчю
77 Нидерланды нп Билаль Оулд-Чикх
Главные тренеры
Нидерланды Морис Стейн
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2768
2
Лига чемпионов
Фейеноорд2752
3
Лига чемпионов
НЕК Неймеген2749
4
Лига Европы
Аякс2747
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2744
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2742
7
Плей-офф Лиги конференций
Херенвен2740
8
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт2738
9 Спарта2738
10 Гронинген2735
11 Фортуна2735
12 Гоу Эхед Иглс2732
13 ПЕК Зволле2730
14 Волендам2727
15 Эксельсиор2726
16
Стыковая зона
Телстар2724
17
Зона вылета
НАК Бреда2723
18
Зона вылета
Хераклес2718

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close