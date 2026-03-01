Фамаликан - Насьонал 21 Марта прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фамаликан - Насьонал, которое состоится 21 Марта 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|26
|69
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|25
|62
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|26
|62
| 4
Лига конференций
|Брага
|25
|46
|5
|Жил Висенте
|26
|42
|6
|Фамаликан
|26
|42
|7
|Эшторил
|26
|37
|8
|Морейренсе
|26
|35
|9
|Витория Гимарайнш
|26
|32
|10
|Алверка
|26
|29
|11
|Риу Аве
|26
|27
|12
|Арока
|26
|26
|13
|Эштрела
|26
|25
|14
|Санта-Клара
|26
|25
|15
|Каза Пия
|25
|24
| 16
Стыковая зона
|Насьонал
|26
|22
| 17
Зона вылета
|Тондела
|25
|19
| 18
Зона вылета
|АВС
|26
|10