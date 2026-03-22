Ньюкасл Юнайтед - Сандерленд 22 Марта прямая трансляция

Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52758
22 Марта 2026 года в 15:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 31-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Ньюкасл Юнайтед
Сандерленд

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Сандерленд, которое состоится 22 Марта 2026 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

32 Англия вр Аарон Рамсдейл
21 Англия зщ Тино Ливраменто
12 Германия зщ Малик Тшау
4 Нидерланды зщ Свен Ботман
3 Англия зщ Льюис Холл
41 Англия пз Джейкоб Рэмси
10 Англия пз Энтони Гордон
28 Англия пз Джо Уиллок
7 Бразилия пз Жоэлинтон
27 Германия нп Ник Вольтемаде
20 Швеция нп Энтони Эланга
31 Швеция вр Мелькер Элльборг
15 Парагвай зщ Омар Альдерете
32 Северная Ирландия зщ Трай Хам
20 Франция зщ Норди Мукиэле
17 Мозамбик зщ Рейнилду Мандава
34 Швейцария пз Гранит Джака
27 ДР Конго пз Ноа Садики
11 Англия пз Кристофер Ригг
19 Сенегал пз Хабиб Диарра
28 Франция пз Энцо Ле Фе
9 Нидерланды нп Брайан Бробби
Главные тренеры
Англия Эдди Хау
Франция Режис Ле Брис
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал3170
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити3061
3
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед3155
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3051
5
Лига Европы
Ливерпуль3149
6 Челси3048
7 Брентфорд3045
8 Фулхэм3144
9 Брайтон энд Хоув Альбион3143
10 Эвертон3043
11 Ньюкасл Юнайтед3042
12 Борнмут3142
13 Сандерленд3040
14 Кристал Пэлас3039
15 Лидс Юнайтед3032
16 Тоттенхэм Хотспур3030
17 Ноттингем Форест3029
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед3029
19
Зона вылета
Бёрнли3120
20
Зона вылета
Вулверхэмптон3117

