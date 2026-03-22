Ньюкасл Юнайтед - Сандерленд 22 Марта прямая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Сандерленд, которое состоится 22 Марта 2026 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|32
|вр
|Аарон Рамсдейл
|21
|зщ
|Тино Ливраменто
|12
|зщ
|Малик Тшау
|4
|зщ
|Свен Ботман
|3
|зщ
|Льюис Холл
|41
|пз
|Джейкоб Рэмси
|10
|пз
|Энтони Гордон
|28
|пз
|Джо Уиллок
|7
|пз
|Жоэлинтон
|27
|нп
|Ник Вольтемаде
|20
|нп
|Энтони Эланга
|31
|вр
|Мелькер Элльборг
|15
|зщ
|Омар Альдерете
|32
|зщ
|Трай Хам
|20
|зщ
|Норди Мукиэле
|17
|зщ
|Рейнилду Мандава
|34
|пз
|Гранит Джака
|27
|пз
|Ноа Садики
|11
|пз
|Кристофер Ригг
|19
|пз
|Хабиб Диарра
|28
|пз
|Энцо Ле Фе
|9
|нп
|Брайан Бробби
|Эдди Хау
|Режис Ле Брис
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|31
|70
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|30
|61
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|31
|55
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|30
|51
| 5
Лига Европы
|Ливерпуль
|31
|49
|6
|Челси
|30
|48
|7
|Брентфорд
|30
|45
|8
|Фулхэм
|31
|44
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|31
|43
|10
|Эвертон
|30
|43
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|42
|12
|Борнмут
|31
|42
|13
|Сандерленд
|30
|40
|14
|Кристал Пэлас
|30
|39
|15
|Лидс Юнайтед
|30
|32
|16
|Тоттенхэм Хотспур
|30
|30
|17
|Ноттингем Форест
|30
|29
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|29
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|31
|20
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|31
|17