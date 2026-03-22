Тоттенхэм - Ноттингем22 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Ноттингем Форест, которое состоится 22 Марта 2026 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Гульельмо Викарио
|23
|зщ
|Педро Порро
|24
|зщ
|Джед Спенс
|17
|зщ
|Кристиан Ромеро
|37
|зщ
|Микки ван де Вен
|14
|пз
|Арчи Грей
|29
|пз
|Папе Матар Сарр
|39
|пз
|Рандаль Коло Муани
|7
|пз
|Хави Симонс
|11
|нп
|Матис Тель
|9
|нп
|Ришарлисон
|26
|вр
|Матц Селс
|34
|зщ
|Ола Айна
|3
|зщ
|Неко Уильямс
|5
|зщ
|Мурилло
|31
|зщ
|Никола Миленкович
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|6
|пз
|Ибраим Сангаре
|8
|пз
|Эллиот Андерсон
|21
|пз
|Омари Хатчинсон
|14
|нп
|Дан Ндой
|9
|нп
|Тайво Авонийи
|Игор Тудор
|Витор Перейра
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|31
|70
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|30
|61
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|31
|55
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|30
|51
| 5
Лига Европы
|Ливерпуль
|31
|49
|6
|Челси
|30
|48
|7
|Брентфорд
|30
|45
|8
|Фулхэм
|31
|44
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|31
|43
|10
|Эвертон
|30
|43
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|42
|12
|Борнмут
|31
|42
|13
|Сандерленд
|30
|40
|14
|Кристал Пэлас
|30
|39
|15
|Лидс Юнайтед
|30
|32
|16
|Тоттенхэм Хотспур
|30
|30
|17
|Ноттингем Форест
|30
|29
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|29
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|31
|20
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|31
|17