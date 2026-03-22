Астон Вилла - Вест Хэм Юнайтед 22 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 22 Марта 2026 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|23
|вр
|Эмилиано Мартинес
|4
|зщ
|Эзри Конса
|5
|зщ
|Тайрон Мингз
|12
|зщ
|Люка Динь
|2
|зщ
|Мэтти Кэш
|6
|пз
|Росс Баркли
|27
|пз
|Морган Роджерс
|7
|пз
|Джон Макгинн
|24
|пз
|Амаду Онана
|11
|нп
|Олли Уоткинс
|19
|нп
|Джейдон Санчо
|1
|вр
|Мадс Хермансен
|25
|зщ
|Жан-Клер Тодибо
|15
|зщ
|Константинос Мавропанос
|4
|зщ
|Аксель Дисаси
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|28
|пз
|Томаш Соучек
|12
|пз
|Эль-Хаджи Малик Диуф
|18
|пз
|Матеуш Фернандеш
|11
|нп
|Валентин Кастельянос
|19
|нп
|Пабло
|20
|нп
|Джаррод Боуэн
|Унаи Эмери
|Нуну Эшпириту Санту
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|31
|70
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|30
|61
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|31
|55
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|30
|51
| 5
Лига Европы
|Ливерпуль
|31
|49
|6
|Челси
|30
|48
|7
|Брентфорд
|30
|45
|8
|Фулхэм
|31
|44
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|31
|43
|10
|Эвертон
|30
|43
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|42
|12
|Борнмут
|31
|42
|13
|Сандерленд
|30
|40
|14
|Кристал Пэлас
|30
|39
|15
|Лидс Юнайтед
|30
|32
|16
|Тоттенхэм Хотспур
|30
|30
|17
|Ноттингем Форест
|30
|29
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|29
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|31
|20
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|31
|17