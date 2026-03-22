Барселона - Райо Вальекано 22 Марта прямая трансляция

Стадион: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354
22 Марта 2026 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 29-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Райо Вальекано, которое состоится 22 Марта 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

25 Польша вр Войцех Щенсны
5 Испания зщ Пау Кубарси
18 Испания зщ Херард Мартин
2 Португалия зщ Жоау Канселу
4 Уругвай зщ Рональд Араухо
22 Испания пз Марк Берналь
11 Бразилия пз Рафинья
8 Испания пз Педри
10 Испания пз Ламин Ямаль
16 Испания пз Фермин Лопес
7 Испания нп Ферран Торрес
13 Аргентина вр Аугусто Баталья
20 Албания зщ Иван Балиу
24 Франция зщ Флорьян Лежён
22 Уругвай зщ Луис Эспино
6 Сенегал пз Пате Сисс
15 Испания пз Херард Гумбау
23 Испания пз Оскар Мартин
4 Испания пз Педро Диас
19 Испания пз Хорхе де Фрутос
21 Испания пз Фран Перес
9 Бразилия нп Алешандре Журавски
Главные тренеры
Германия Ханс-Дитер Флик
Испания Иньиго Перес
История личных встреч
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура Примеры: «Барселона» — «Райо Вальекано». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2870
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2866
3
Лига чемпионов
Вильярреал2958
4
Лига чемпионов
Атлетико М2857
5
Лига Европы
Бетис2844
6
Лига конференций
Сельта2841
7 Реал Сосьедад2938
8 Хетафе2938
9 Эспаньол2937
10 Атлетик Б2835
11 Жирона2834
12 Осасуна2834
13 Райо Вальекано2832
14 Валенсия2832
15 Севилья2831
16 Эльче2929
17 Мальорка2928
18
Зона вылета
Алавес2828
19
Зона вылета
Леванте2823
20
Зона вылета
Овьедо2821

