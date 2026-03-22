Атлетик - Бетис 22 Марта прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Бетис, которое состоится 22 Марта 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Унай Симон
|3
|зщ
|Дани Вивьян
|14
|зщ
|Эмерик Лапорт
|17
|зщ
|Юри Бершиш
|12
|зщ
|Хесус Аресо
|16
|пз
|Иньиго Руис де Галарета
|18
|пз
|Микель Хаурехисар
|8
|пз
|Ойан Сансет
|7
|нп
|Алекс Беренгер
|9
|нп
|Иньяки Уильямс
|11
|нп
|Горка Гурусета
|1
|вр
|Альваро Вальес
|4
|зщ
|Натан
|23
|зщ
|Хуниор Фирпо
|3
|зщ
|Диего Льоренте
|8
|пз
|Пабло Форнальс
|21
|пз
|Марк Рока
|15
|пз
|Альваро Фидальго
|7
|пз
|Антони
|24
|нп
|Айтор Руибаль
|19
|нп
|Кучо Эрнандес
|10
|нп
|Абде Эззалзули
|Эрнесто Вальверде
|Мануэль Пеллегрини
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|28
|70
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|28
|66
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|29
|58
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|28
|57
| 5
Лига Европы
|Бетис
|28
|44
| 6
Лига конференций
|Сельта
|28
|41
|7
|Реал Сосьедад
|29
|38
|8
|Хетафе
|29
|38
|9
|Эспаньол
|29
|37
|10
|Атлетик Б
|28
|35
|11
|Жирона
|28
|34
|12
|Осасуна
|28
|34
|13
|Райо Вальекано
|28
|32
|14
|Валенсия
|28
|32
|15
|Севилья
|28
|31
|16
|Эльче
|29
|29
|17
|Мальорка
|29
|28
| 18
Зона вылета
|Алавес
|28
|28
| 19
Зона вылета
|Леванте
|28
|23
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|28
|21