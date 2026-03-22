23:08 ()
Расписание матчей
Суббота 21 марта
Воскресенье 22 марта
Свернуть список

Реал Мадрид - Атлетико 22 Марта прямая трансляция

Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
22 Марта 2026 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 29-й тур
Реал Мадрид
Атлетико М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Атлетико М, которое состоится 22 Марта 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Атлетико М
Мадрид
13 Украина вр Андрей Лунин
2 Испания зщ Даниэль Карвахаль
22 Германия зщ Антонио Рюдигер
14 Франция зщ Орельен Тчуамени
24 Испания зщ Дин Хёйсен
18 Испания зщ Альваро Фернандес
45 Испания пз Тьяго Питарч
8 Уругвай пз Федерико Вальверде
7 Бразилия нп Винисиус Жуниор
15 Турция нп Арда Гюлер
10 Франция нп Килиан Мбаппе
1 Аргентина вр Хуан Муссо
24 Испания зщ Робен Ле Норман
17 Словакия зщ Давид Ганцко
3 Италия зщ Маттео Руджери
6 Испания пз Коке
14 Испания пз Маркос Льоренте
5 США пз Джонни Кардозо
9 Норвегия нп Александр Сёрлот
20 Аргентина нп Джулиано Симеоне
22 Нигерия нп Адемола Лукман
19 Аргентина нп Хулиан Альварес
Главные тренеры
Испания Альваро Арбелоа
Аргентина Диего Симеоне
История личных встреч
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 29-го тура Примеры: «Реал» — «Атлетико». Начало мадридского дерби запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2870
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2866
3
Лига чемпионов
Вильярреал2958
4
Лига чемпионов
Атлетико М2857
5
Лига Европы
Бетис2844
6
Лига конференций
Сельта2841
7 Реал Сосьедад2938
8 Хетафе2938
9 Эспаньол2937
10 Атлетик Б2835
11 Жирона2834
12 Осасуна2834
13 Райо Вальекано2832
14 Валенсия2832
15 Севилья2831
16 Эльче2929
17 Мальорка2928
18
Зона вылета
Алавес2828
19
Зона вылета
Леванте2823
20
Зона вылета
Овьедо2821

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close