Реал Мадрид - Атлетико 22 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Атлетико М, которое состоится 22 Марта 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|13
|вр
|Андрей Лунин
|2
|зщ
|Даниэль Карвахаль
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|14
|зщ
|Орельен Тчуамени
|24
|зщ
|Дин Хёйсен
|18
|зщ
|Альваро Фернандес
|45
|пз
|Тьяго Питарч
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|7
|нп
|Винисиус Жуниор
|15
|нп
|Арда Гюлер
|10
|нп
|Килиан Мбаппе
|1
|вр
|Хуан Муссо
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
|17
|зщ
|Давид Ганцко
|3
|зщ
|Маттео Руджери
|6
|пз
|Коке
|14
|пз
|Маркос Льоренте
|5
|пз
|Джонни Кардозо
|9
|нп
|Александр Сёрлот
|20
|нп
|Джулиано Симеоне
|22
|нп
|Адемола Лукман
|19
|нп
|Хулиан Альварес
|Альваро Арбелоа
|Диего Симеоне
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|28
|70
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|28
|66
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|29
|58
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|28
|57
| 5
Лига Европы
|Бетис
|28
|44
| 6
Лига конференций
|Сельта
|28
|41
|7
|Реал Сосьедад
|29
|38
|8
|Хетафе
|29
|38
|9
|Эспаньол
|29
|37
|10
|Атлетик Б
|28
|35
|11
|Жирона
|28
|34
|12
|Осасуна
|28
|34
|13
|Райо Вальекано
|28
|32
|14
|Валенсия
|28
|32
|15
|Севилья
|28
|31
|16
|Эльче
|29
|29
|17
|Мальорка
|29
|28
| 18
Зона вылета
|Алавес
|28
|28
| 19
Зона вылета
|Леванте
|28
|23
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|28
|21