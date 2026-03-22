Комо - Пиза 22 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Комо - Пиза, которое состоится 22 Марта 2026 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Жан Бутез
|14
|зщ
|Хакобо Рамон
|34
|зщ
|Диего Карлос
|2
|зщ
|Марк-Оливер Кемпф
|28
|зщ
|Иван Смолчич
|3
|зщ
|Алекс Валле
|33
|пз
|Лукаш Да Кунья
|8
|пз
|Серхи Роберто
|6
|пз
|Максанс Какере
|20
|пз
|Мартин Батурина
|10
|пз
|Николас Пас
|12
|вр
|Николас
|5
|зщ
|Симоне Канестрелли
|4
|зщ
|Антонио Караччоло
|3
|зщ
|Самуэеле Ангори
|2
|зщ
|Росен Божинов
|8
|пз
|Мальте Хёйхольт
|15
|пз
|Идрисса Туре
|32
|пз
|Стефано Морео
|10
|пз
|Маттео Трамони
|7
|нп
|Мехди Лери
|9
|нп
|Хенрик Мейстер
|Сеск Фабрегас
|Альберто Джилардино
|Оскар Хильемарк
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|29
|68
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|30
|62
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|29
|60
| 4
Лига чемпионов
|Комо
|29
|54
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|29
|53
| 6
Лига конференций
|Рома
|29
|51
|7
|Аталанта
|29
|47
|8
|Болонья
|29
|42
|9
|Лацио
|29
|40
|10
|Удинезе
|30
|39
|11
|Сассуоло
|29
|38
|12
|Парма
|30
|34
|13
|Дженоа
|30
|33
|14
|Торино
|29
|33
|15
|Кальяри
|30
|30
|16
|Фиорентина
|29
|28
|17
|Кремонезе
|30
|27
| 18
Зона вылета
|Лечче
|29
|27
| 19
Зона вылета
|Пиза
|29
|18
| 20
Зона вылета
|Верона
|29
|18