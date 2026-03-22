Аталанта - Верона 22 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Верона, которое состоится 22 Марта 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|29
|вр
|Марко Карнезекки
|42
|зщ
|Джорджио Скальвини
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|23
|зщ
|Сеад Колашинац
|77
|пз
|Давиде Дзаппакоста
|15
|пз
|Мартен де Рон
|8
|пз
|Марио Пашалич
|47
|пз
|Лоренцо Бернаскони
|10
|пз
|Лазар Самарджич
|59
|пз
|Никола Залевски
|9
|нп
|Джанлука Скамакка
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|15
|зщ
|Виктор Нельссон
|5
|зщ
|Андриас Эдмундссон
|6
|зщ
|Николас Валентини
|2
|зщ
|Даниэль Ойегоке
|3
|зщ
|Мартин Фресе
|63
|пз
|Роберто Гальярдини
|21
|пз
|Абду Арруи
|11
|пз
|Жан-Даниэль Акпа Акпро
|18
|нп
|Кирон Боуи
|16
|нп
|Гифт Орбан
|Раффаэле Палладино
|Паоло Дзанетти
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|29
|68
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|30
|62
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|29
|60
| 4
Лига чемпионов
|Комо
|29
|54
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|29
|53
| 6
Лига конференций
|Рома
|29
|51
|7
|Аталанта
|29
|47
|8
|Болонья
|29
|42
|9
|Лацио
|29
|40
|10
|Удинезе
|30
|39
|11
|Сассуоло
|29
|38
|12
|Парма
|30
|34
|13
|Дженоа
|30
|33
|14
|Торино
|29
|33
|15
|Кальяри
|30
|30
|16
|Фиорентина
|29
|28
|17
|Кремонезе
|30
|27
| 18
Зона вылета
|Лечче
|29
|27
| 19
Зона вылета
|Пиза
|29
|18
| 20
Зона вылета
|Верона
|29
|18