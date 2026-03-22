Аталанта - Верона 22 Марта прямая трансляция

Стадион: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия), вместимость: 24000
22 Марта 2026 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 30-й тур
Главный судья: Джованни Айрольди (Мольфетта, Италия);
Аталанта
Верона

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Верона, которое состоится 22 Марта 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

29ИталияврМарко Карнезекки
42ИталиязщДжорджио Скальвини
19АлбаниязщБерат Джимсити
23Босния и ГерцеговиназщСеад Колашинац
77ИталияпзДавиде Дзаппакоста
15НидерландыпзМартен де Рон
8ХорватияпзМарио Пашалич
47ИталияпзЛоренцо Бернаскони
10СербияпзЛазар Самарджич
59ПольшапзНикола Залевски
9ИталиянпДжанлука Скамакка
1ИталияврЛоренцо Монтипо
15ДаниязщВиктор Нельссон
5Фарерские островазщАндриас Эдмундссон
6АргентиназщНиколас Валентини
2АнглиязщДаниэль Ойегоке
3ДаниязщМартин Фресе
63ИталияпзРоберто Гальярдини
21НидерландыпзАбду Арруи
11Кот-д'ИвуарпзЖан-Даниэль Акпа Акпро
18ШотландиянпКирон Боуи
16НигериянпГифт Орбан
Главные тренеры
ИталияРаффаэле Палладино
ИталияПаоло Дзанетти
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2968
2
Лига чемпионов
Наполи3062
3
Лига чемпионов
Милан2960
4
Лига чемпионов
Комо2954
5
Лига Европы
Ювентус2953
6
Лига конференций
Рома2951
7 Аталанта2947
8 Болонья2942
9 Лацио2940
10 Удинезе3039
11 Сассуоло2938
12 Парма3034
13 Дженоа3033
14 Торино2933
15 Кальяри3030
16 Фиорентина2928
17 Кремонезе3027
18
Зона вылета
Лечче2927
19
Зона вылета
Пиза2918
20
Зона вылета
Верона2918

