Болонья - Лацио 22 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Лацио, которое состоится 22 Марта 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|13
|вр
|Федерико Равалья
|5
|зщ
|Эйвинн Хелланн
|33
|зщ
|Хуан Миранда
|41
|зщ
|Мартин Витик
|26
|зщ
|Джон Лукуми
|23
|пз
|Симон Зом
|21
|пз
|Йенс Одгор
|6
|пз
|Никола Моро
|7
|нп
|Риккардо Орсолини
|28
|нп
|Николо Камбьяги
|24
|нп
|Тейс Даллинга
|40
|вр
|Эдоардо Мотта
|34
|зщ
|Марио Хила
|25
|зщ
|Оливер Нильсен
|17
|зщ
|Нуну Тавареш
|4
|зщ
|Патрисио Габаррон
|77
|зщ
|Адам Марушич
|7
|пз
|Фисайо Деле-Баширу
|24
|пз
|Кеннет Тейлор
|28
|пз
|Адриан Пшиборек
|18
|нп
|Густав Исаксен
|27
|нп
|Даниэль Мальдини
|Винченцо Итальяно
|Маурицио Сарри
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|29
|68
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|30
|62
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|29
|60
| 4
Лига чемпионов
|Комо
|29
|54
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|29
|53
| 6
Лига конференций
|Рома
|29
|51
|7
|Аталанта
|29
|47
|8
|Болонья
|29
|42
|9
|Лацио
|29
|40
|10
|Удинезе
|30
|39
|11
|Сассуоло
|29
|38
|12
|Парма
|30
|34
|13
|Дженоа
|30
|33
|14
|Торино
|29
|33
|15
|Кальяри
|30
|30
|16
|Фиорентина
|29
|28
|17
|Кремонезе
|30
|27
| 18
Зона вылета
|Лечче
|29
|27
| 19
Зона вылета
|Пиза
|29
|18
| 20
Зона вылета
|Верона
|29
|18