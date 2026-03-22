Рома - Лечче 22 Марта прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
22 Марта 2026 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 30-й тур
Главный судья: Юан Лука Сакки (Италия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Лечче, которое состоится 22 Марта 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

99СербияврМиле Свилар
19ТурциязщЗеки Челик
87ИталиязщДаниэле Гиларди
23ИталиязщДжанлука Манчини
2НидерландызщДевайн Ренш
5Кот-д'ИвуарзщЭван Н'Дика
7ИталияпзЛоренцо Пеллегрини
4ИталияпзБриан Кристанте
8МароккопзНейл Эль-Айнауи
97ИспанияпзБрайан Сарагоса
14НидерландынпДониэлл Мален
30ИталияврВладимиро Фальконе
17ПортугалиязщДанилу Вейга
5ГерманиязщДжамиль Зиберт
44ПортугалиязщТьягу Габриэл
25ИталиязщАнтонино Галло
20АлбанияпзЮльбер Рамадани
79МавританияпзУмар Нгом
50АргентинанпСантьяго Пьеротти
19ЗамбиянпЛамек Банда
16ИзраильнпОмри Гандельман
99МарокконпВалид Хеддира
Главные тренеры
ИталияДжан Пьеро Гасперини
ИталияЭусебио Ди Франческо
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2968
2
Лига чемпионов
Наполи3062
3
Лига чемпионов
Милан2960
4
Лига чемпионов
Комо2954
5
Лига Европы
Ювентус2953
6
Лига конференций
Рома2951
7 Аталанта2947
8 Болонья2942
9 Лацио2940
10 Удинезе3039
11 Сассуоло2938
12 Парма3034
13 Дженоа3033
14 Торино2933
15 Кальяри3030
16 Фиорентина2928
17 Кремонезе3027
18
Зона вылета
Лечче2927
19
Зона вылета
Пиза2918
20
Зона вылета
Верона2918

