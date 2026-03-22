Рома - Лечче 22 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Лечче, которое состоится 22 Марта 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|99
|вр
|Миле Свилар
|19
|зщ
|Зеки Челик
|87
|зщ
|Даниэле Гиларди
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|2
|зщ
|Девайн Ренш
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|7
|пз
|Лоренцо Пеллегрини
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|8
|пз
|Нейл Эль-Айнауи
|97
|пз
|Брайан Сарагоса
|14
|нп
|Дониэлл Мален
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|17
|зщ
|Данилу Вейга
|5
|зщ
|Джамиль Зиберт
|44
|зщ
|Тьягу Габриэл
|25
|зщ
|Антонино Галло
|20
|пз
|Юльбер Рамадани
|79
|пз
|Умар Нгом
|50
|нп
|Сантьяго Пьеротти
|19
|нп
|Ламек Банда
|16
|нп
|Омри Гандельман
|99
|нп
|Валид Хеддира
|Джан Пьеро Гасперини
|Эусебио Ди Франческо
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|29
|68
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|30
|62
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|29
|60
| 4
Лига чемпионов
|Комо
|29
|54
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|29
|53
| 6
Лига конференций
|Рома
|29
|51
|7
|Аталанта
|29
|47
|8
|Болонья
|29
|42
|9
|Лацио
|29
|40
|10
|Удинезе
|30
|39
|11
|Сассуоло
|29
|38
|12
|Парма
|30
|34
|13
|Дженоа
|30
|33
|14
|Торино
|29
|33
|15
|Кальяри
|30
|30
|16
|Фиорентина
|29
|28
|17
|Кремонезе
|30
|27
| 18
Зона вылета
|Лечче
|29
|27
| 19
Зона вылета
|Пиза
|29
|18
| 20
Зона вылета
|Верона
|29
|18