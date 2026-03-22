Фиорентина - Интер М 22 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Интер М, которое состоится 22 Марта 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|43
|вр
|Давид де Хеа
|65
|зщ
|Фабьяно Паризи
|2
|зщ
|Додо
|6
|зщ
|Лука Раньери
|21
|зщ
|Робин Госенс
|5
|зщ
|Марин Понграчич
|8
|пз
|Роландо Мандрагора
|44
|пз
|Николо Фаджоли
|4
|пз
|Марко Брешианини
|10
|нп
|Альберт Гудмундссон
|20
|нп
|Мойзе Кин
|1
|вр
|Ян Зоммер
|31
|зщ
|Янн Биссекк
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|30
|зщ
|Карлос Аугусто
|2
|зщ
|Дензел Думфрис
|32
|зщ
|Федерико Димарко
|7
|пз
|Пётр Зелиньски
|23
|пз
|Николо Барелла
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|94
|нп
|Франческо Эспозито
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|Паоло Ваноли
|Кристиан Киву
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|29
|68
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|30
|62
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|29
|60
| 4
Лига чемпионов
|Комо
|29
|54
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|29
|53
| 6
Лига конференций
|Рома
|29
|51
|7
|Аталанта
|29
|47
|8
|Болонья
|29
|42
|9
|Лацио
|29
|40
|10
|Удинезе
|30
|39
|11
|Сассуоло
|29
|38
|12
|Парма
|30
|34
|13
|Дженоа
|30
|33
|14
|Торино
|29
|33
|15
|Кальяри
|30
|30
|16
|Фиорентина
|29
|28
|17
|Кремонезе
|30
|27
| 18
Зона вылета
|Лечче
|29
|27
| 19
Зона вылета
|Пиза
|29
|18
| 20
Зона вылета
|Верона
|29
|18