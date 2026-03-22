23:09 ()
Расписание матчей
Суббота 21 марта
Воскресенье 22 марта
Свернуть список

Фиорентина - Интер М 22 Марта прямая трансляция

Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 43147
22 Марта 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 30-й тур
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Интер М, которое состоится 22 Марта 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

43ИспанияврДавид де Хеа
65ИталиязщФабьяно Паризи
2Бразилиязщ Додо
6ИталиязщЛука Раньери
21ГерманиязщРобин Госенс
5ХорватиязщМарин Понграчич
8ИталияпзРоландо Мандрагора
44ИталияпзНиколо Фаджоли
4ИталияпзМарко Брешианини
10ИсландиянпАльберт Гудмундссон
20ИталиянпМойзе Кин
1ШвейцарияврЯн Зоммер
31ГерманиязщЯнн Биссекк
25ШвейцариязщМануэль Аканджи
30БразилиязщКарлос Аугусто
2НидерландызщДензел Думфрис
32ИталиязщФедерико Димарко
7ПольшапзПётр Зелиньски
23ИталияпзНиколо Барелла
20ТурцияпзХакан Чалханоглу
94ИталиянпФранческо Эспозито
9ФранциянпМаркус Тюрам
Главные тренеры
ИталияПаоло Ваноли
РумынияКристиан Киву
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2968
2
Лига чемпионов
Наполи3062
3
Лига чемпионов
Милан2960
4
Лига чемпионов
Комо2954
5
Лига Европы
Ювентус2953
6
Лига конференций
Рома2951
7 Аталанта2947
8 Болонья2942
9 Лацио2940
10 Удинезе3039
11 Сассуоло2938
12 Парма3034
13 Дженоа3033
14 Торино2933
15 Кальяри3030
16 Фиорентина2928
17 Кремонезе3027
18
Зона вылета
Лечче2927
19
Зона вылета
Пиза2918
20
Зона вылета
Верона2918

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close