Майнц - Айнтрахт Ф 22 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Айнтрахт Ф, которое состоится 22 Марта 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: МЕВА Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|33
|вр
|Даниэль Бац
|21
|зщ
|Данни да Коста
|4
|зщ
|Стефан Пош
|31
|зщ
|Доминик Кор
|30
|зщ
|Сильван Видмер
|2
|зщ
|Филипп Мвене
|8
|пз
|Пауль Небель
|6
|пз
|Каисю Сано
|7
|пз
|Ли Джэ Сон
|20
|нп
|Филлип Тиц
|23
|нп
|Шеральдо Бекер
|23
|вр
|Михаэль Цеттерер
|34
|зщ
|Ннамди Коллинз
|41
|зщ
|Фуссени Думбия
|5
|зщ
|Орель Аменда
|21
|зщ
|Натаниэль Браун
|16
|пз
|Хуго Ларссон
|8
|пз
|Фарес Шаиби
|20
|нп
|Рицу Доан
|29
|нп
|Аюб Амаймуни-Эчгуяб
|25
|нп
|Арно Калимуэндо
|19
|нп
|Жан-Маттео Баойя
|Урс Фишер (и.о.)
|Альберт Риера
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|27
|70
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|26
|58
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|27
|50
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|26
|50
| 5
Лига Европы
|Хоффенхайм
|27
|50
| 6
Лига конференций
|Байер
|27
|46
|7
|Айнтрахт Ф
|26
|38
|8
|Фрайбург
|26
|34
|9
|Аугсбург
|26
|31
|10
|Унион
|27
|31
|11
|Гамбург
|26
|30
|12
|Боруссия М
|27
|29
|13
|Вердер
|27
|28
|14
|Майнц
|26
|27
|15
|Кёльн
|27
|26
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|26
|24
| 17
Зона вылета
|Вольфсбург
|27
|21
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|27
|15