Аугсбург - Штутгарт 22 Марта прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Штутгарт, которое состоится 22 Марта 2026 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Финн Дамен
|34
|зщ
|Артур Шавес
|31
|зщ
|Кевен Шлоттербек
|16
|зщ
|Седрик Цезигер
|13
|зщ
|Димитрис Яннулис
|19
|пз
|Робин Фелльхауэр
|17
|пз
|Кристиян Якич
|4
|пз
|Хан-Ноа Массенго
|32
|пз
|Фабиан Ридер
|20
|пз
|Алексис Клод-Морис
|21
|нп
|Родригу Рибейру
|33
|вр
|Александр Нюбель
|29
|зщ
|Финн Ельч
|3
|зщ
|Рамон Хендрикс
|22
|зщ
|Лоранс Ассиньон
|24
|зщ
|Йефф Хабот
|16
|пз
|Атакан Каразор
|11
|пз
|Билал Эль-Ханнус
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|10
|нп
|Крис Фюрих
|26
|нп
|Дениз Ундав
|9
|нп
|Эрмедин Демирович
|Сандро Вагнер
|Себастьян Хёнес
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|27
|70
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|26
|58
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|27
|50
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|26
|50
| 5
Лига Европы
|Хоффенхайм
|27
|50
| 6
Лига конференций
|Байер
|27
|46
|7
|Айнтрахт Ф
|26
|38
|8
|Фрайбург
|26
|34
|9
|Аугсбург
|26
|31
|10
|Унион
|27
|31
|11
|Гамбург
|26
|30
|12
|Боруссия М
|27
|29
|13
|Вердер
|27
|28
|14
|Майнц
|26
|27
|15
|Кёльн
|27
|26
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|26
|24
| 17
Зона вылета
|Вольфсбург
|27
|21
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|27
|15