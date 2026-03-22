Лион - Монако 22 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Монако, которое состоится 22 Марта 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|40
|вр
|Реми Дескамп
|33
|зщ
|Ханс Хатебур
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|3
|зщ
|Николас Тальяфико
|16
|зщ
|Абнер
|6
|пз
|Таннер Тессманн
|7
|пз
|Адам Карабец
|5
|пз
|Орель Мангала
|8
|пз
|Корентин Толиссо
|99
|пз
|Ноа Нарти
|9
|нп
|Эндрик
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|5
|зщ
|Тило Керер
|4
|зщ
|Джордан Тезе
|25
|зщ
|Ваут Фас
|6
|пз
|Денис Закария
|23
|пз
|Аладжи Бамба
|11
|пз
|Магнес Аклиуш
|10
|пз
|Александр Головин
|15
|пз
|Ламин Камара
|24
|пз
|Симон Адингра
|9
|пз
|Фоларин Балогун
|Себастьен Поконьоли
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ланс
|27
|59
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|25
|57
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|26
|49
| 4
Лига чемпионов
|Лион
|26
|47
| 5
Лига Европы
|Лилль
|26
|44
| 6
Лига конференций
|Монако
|26
|43
|7
|Ренн
|26
|43
|8
|Страсбург
|26
|37
|9
|Лорьян
|26
|37
|10
|Брест
|26
|36
|11
|Тулуза
|26
|34
|12
|Анже
|27
|32
|13
|Париж
|26
|28
|14
|Гавр
|26
|27
|15
|Ницца
|26
|27
| 16
Стыковая зона
|Осер
|26
|19
| 17
Зона вылета
|Нант
|25
|17
| 18
Зона вылета
|Метц
|26
|13