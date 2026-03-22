Париж - Гавр 22 Марта прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Париж - Гавр, которое состоится 22 Марта 2026 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Жан Буен (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|35
|вр
|Кевин Трапп
|42
|зщ
|Диего Коппола
|5
|зщ
|Мустафа Мбов
|19
|зщ
|Ноа Санги
|17
|пз
|Адама Камара
|18
|пз
|Маршалл Мунеци
|33
|пз
|Пьер Леэ-Мелу
|23
|пз
|Руди Матондо
|27
|пз
|Мозес Саймон
|93
|нп
|Нанитамо Иконе
|36
|нп
|Чиро Иммобиле
|99
|вр
|Мори Дио
|93
|зщ
|Аруна Санганте
|32
|зщ
|Тимоте Пембеле
|19
|зщ
|Люка Гурна-Дуат
|7
|пз
|Лоик Него
|15
|пз
|Аюму Секо
|17
|пз
|Софьян Буфаль
|14
|пз
|Рассул Ндиайе
|45
|пз
|Исса Сумаре
|27
|нп
|Энцо Коффи
|25
|нп
|Мбвана Саматта
|Стефан Жийи
|Антуан Комбуаре
|Дидье Дигар
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ланс
|27
|59
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|25
|57
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|26
|49
| 4
Лига чемпионов
|Лион
|26
|47
| 5
Лига Европы
|Лилль
|26
|44
| 6
Лига конференций
|Монако
|26
|43
|7
|Ренн
|26
|43
|8
|Страсбург
|26
|37
|9
|Лорьян
|26
|37
|10
|Брест
|26
|36
|11
|Тулуза
|26
|34
|12
|Анже
|27
|32
|13
|Париж
|26
|28
|14
|Гавр
|26
|27
|15
|Ницца
|26
|27
| 16
Стыковая зона
|Осер
|26
|19
| 17
Зона вылета
|Нант
|25
|17
| 18
Зона вылета
|Метц
|26
|13