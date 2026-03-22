Париж - Гавр 22 Марта прямая трансляция

Стадион: Жан Буен (Париж, Франция), вместимость: 20000
22 Марта 2026 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 27-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Париж - Гавр, которое состоится 22 Марта 2026 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Жан Буен (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

35ГерманияврКевин Трапп
42ИталиязщДиего Коппола
5СенегалзщМустафа Мбов
19ФранциязщНоа Санги
17ФранцияпзАдама Камара
18ЗимбабвепзМаршалл Мунеци
33ФранцияпзПьер Леэ-Мелу
23ФранцияпзРуди Матондо
27НигерияпзМозес Саймон
93ФранциянпНанитамо Иконе
36ИталиянпЧиро Иммобиле
99СенегалврМори Дио
93СенегалзщАруна Санганте
32ФранциязщТимоте Пембеле
19ФранциязщЛюка Гурна-Дуат
7ВенгрияпзЛоик Него
15ЯпонияпзАюму Секо
17МароккопзСофьян Буфаль
14ФранцияпзРассул Ндиайе
45СенегалпзИсса Сумаре
27ФранциянпЭнцо Коффи
25ТанзаниянпМбвана Саматта
Главные тренеры
ФранцияСтефан Жийи
ФранцияАнтуан Комбуаре
ФранцияДидье Дигар
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ланс2759
2
Лига чемпионов
ПСЖ2557
3
Лига чемпионов
Марсель2649
4
Лига чемпионов
Лион2647
5
Лига Европы
Лилль2644
6
Лига конференций
Монако2643
7 Ренн2643
8 Страсбург2637
9 Лорьян2637
10 Брест2636
11 Тулуза2634
12 Анже2732
13 Париж2628
14 Гавр2627
15 Ницца2627
16
Стыковая зона
Осер2619
17
Зона вылета
Нант2517
18
Зона вылета
Метц2613

