Ренн - Метц 22 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Метц, которое состоится 22 Марта 2026 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|30
|вр
|Брис Самба
|18
|зщ
|Махамаду Нагида
|24
|зщ
|Антони Руо
|3
|зщ
|Лилиан Брассье
|45
|пз
|Махди Камара
|70
|пз
|Арно Норден
|26
|пз
|Кентен Мерлен
|21
|пз
|Валентин Ронжье
|11
|нп
|Мусса Аль-Тамари
|9
|нп
|Эстебан Леполь
|10
|нп
|Людовик Блас
|1
|вр
|Джонатан Фишер
|39
|зщ
|Коффи Куао
|38
|зщ
|Садибу Сане
|2
|зщ
|Максим Колен
|5
|зщ
|Жан-Филипп Гбамен
|70
|зщ
|Буна Сарр
|97
|пз
|Фоде Балло-Туре
|20
|пз
|Жесси Деменге
|10
|пз
|Готье Эн
|7
|пз
|Георгий Цитаишвили
|34
|нп
|Натан Мбала
|Себастьен Тамбуре (и.о.)
|Франк Эз
|Стефан Ле Миньян
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ланс
|27
|59
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|25
|57
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|26
|49
| 4
Лига чемпионов
|Лион
|26
|47
| 5
Лига Европы
|Лилль
|26
|44
| 6
Лига конференций
|Монако
|26
|43
|7
|Ренн
|26
|43
|8
|Страсбург
|26
|37
|9
|Лорьян
|26
|37
|10
|Брест
|26
|36
|11
|Тулуза
|26
|34
|12
|Анже
|27
|32
|13
|Париж
|26
|28
|14
|Гавр
|26
|27
|15
|Ницца
|26
|27
| 16
Стыковая зона
|Осер
|26
|19
| 17
Зона вылета
|Нант
|25
|17
| 18
Зона вылета
|Метц
|26
|13