Марсель - Лилль 22 Марта прямая трансляция

Стадион: Оранж Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
22 Марта 2026 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 27-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
Марсель
Лилль

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Лилль, которое состоится 22 Марта 2026 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Оранж Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Марсель
Марсель
Лилль
Лилль
1АргентинаврХеронимо Рульи
4АнглиязщСи Джей Иган-Райли
32АргентиназщФакундо Медина
28ФранциязщБенжамен Павар
23ДанияпзПьер-Эмиль Хёйбьерг
10АнглияпзМэйсон Гринвуд
27НидерландыпзКвинтен Тимбер
19ЦАРпзЖоффрей Кондогбиа
22СШАнпТимоти Веа
14БразилиянпИгор Пайшао
17ГабоннпПьер-Эмерик Обамеянг
1ТурцияврБерке Озер
3БельгиязщНатан Нгой
12БельгиязщТома Мёнье
24ИндонезиязщКалвин Вердонк
23АлжирзщАйсса Манди
6АлжирпзНабиль Бенталеб
10ИсландияпзХакон-Арнар Харальдссон
32ФранцияпзАйюб Буадди
27ПортугалияпзФелиш Коррея
17ДР КонгопзНгалайель Мукау
7БельгиянпМатиас Фернандес
Главные тренеры
ИталияРоберто де Дзерби
ФранцияЖак Абардонадо
СенегалХабиб Бей
ФранцияБруно Женезио
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ланс2759
2
Лига чемпионов
ПСЖ2557
3
Лига чемпионов
Марсель2649
4
Лига чемпионов
Лион2647
5
Лига Европы
Лилль2644
6
Лига конференций
Монако2643
7 Ренн2643
8 Страсбург2637
9 Лорьян2637
10 Брест2636
11 Тулуза2634
12 Анже2732
13 Париж2628
14 Гавр2627
15 Ницца2627
16
Стыковая зона
Осер2619
17
Зона вылета
Нант2517
18
Зона вылета
Метц2613

