Нант - Страсбург 22 Марта прямая трансляция

Стадион: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38285
22 Марта 2026 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 27-й тур
Главный судья: Матьё Вернис (Франция);
Нант
Страсбург

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Страсбург, которое состоится 22 Марта 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Нант
Страсбург
1ПортугалияврАнтони Лопеш
18ФранциязщФабьен Сентонс
6НигериязщЧидози Авазим
2ЛивиязщАли Юссиф
3ФранциязщНиколя Козза
27КолумбияпзДейвер Мачадо
8ФранцияпзЙоанн Лепенан
21ФранцияпзМохамед Каба
66ФранцияпзЛуи Леру
37КамерунпзИгнатиус Ганаго
10ФранциянпМаттис Аблин
39БельгияврМайк Пендерс
22Кот-д'ИвуарзщГела Дуэ
24ДаниязщЛукас Хёгсберг
2ИрландиязщЭндрю Омобамиделе
42Кот-д'ИвуарпзАбдул Уаттара
32АргентинапзВалентин Барко
29ФранцияпзСамир Эль-Мурабет
80МарокконпЖессим Яссин
19ПарагвайнпХулио Энсисо
20Кот-д'ИвуарнпМартиаль Годо
9АргентинанпХоакин Паничелли
Главные тренеры
ФранцияАнтуан Комбуаре
АнглияГари О'Нил
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ланс2759
2
Лига чемпионов
ПСЖ2557
3
Лига чемпионов
Марсель2649
4
Лига чемпионов
Лион2647
5
Лига Европы
Лилль2644
6
Лига конференций
Монако2643
7 Ренн2643
8 Страсбург2637
9 Лорьян2637
10 Брест2636
11 Тулуза2634
12 Анже2732
13 Париж2628
14 Гавр2627
15 Ницца2627
16
Стыковая зона
Осер2619
17
Зона вылета
Нант2517
18
Зона вылета
Метц2613

