Утрехт - Гоу Эхед Иглс 22 Марта прямая трансляция

Стадион: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды), вместимость: 24426
22 Марта 2026 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 28-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Утрехт - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 22 Марта 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

1 Греция вр Вассилис Баркас
40 Бельгия зщ Матисс Дидден
3 Нидерланды зщ Майк ван дер Хорн
23 Дания зщ Никлас Вестерлунн
16 Марокко зщ Суфьян Эль-Каруани
27 Бельгия пз Алонзо Энгванда
21 Нидерланды пз Гиваи Зехиэль
20 Нидерланды пз Дани де Вит
10 Франция пз Йоанн Катлин
77 Испания нп Анхель Аларкон
18 Украина нп Артём Степанов
22 Бельгия вр Яри Де Бюссер
29 Дания зщ Аске Адельгор
26 Нидерланды зщ Юлиюс Дирксен
4 Нидерланды зщ Йорис Крамер
5 Индонезия зщ Дин Джеймс
21 Нидерланды пз Мелле Мёленстен
7 Дания пз Якоб Бреум
17 Бельгия пз Матис Сюре
16 Швеция нп Виктор Эдвардсен
19 Суринам нп Яден Слори
9 Исландия нп Стефан Сигурдарсон
Главные тренеры
Нидерланды Рон Янс
Нидерланды Мелвин Бул
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2768
2
Лига чемпионов
Фейеноорд2752
3
Лига чемпионов
НЕК Неймеген2749
4
Лига Европы
Аякс2747
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2847
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2742
7
Плей-офф Лиги конференций
Херенвен2740
8
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт2738
9 Спарта2738
10 Гронинген2735
11 Фортуна2835
12 Гоу Эхед Иглс2732
13 ПЕК Зволле2730
14 Волендам2727
15 Эксельсиор2827
16
Стыковая зона
Телстар2724
17
Зона вылета
НАК Бреда2723
18
Зона вылета
Хераклес2819

Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
