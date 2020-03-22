Фейеноорд - Аякс 22 Марта прямая трансляция

Стадион: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
22 Марта 2026 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 28-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Фейеноорд
Аякс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - Аякс, которое состоится 22 Марта 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фейеноорд
Роттердам
Аякс
Амстердам
22 Германия вр Тимон Велленройтер
30 Швейцария зщ Джордан Лотомба
24 Нидерланды зщ Тейс Крайевелд
15 Австралия зщ Джордан Бос
7 Польша пз Якуб Модер
28 Марокко пз Уссама Таргаллин
10 Нидерланды пз Лучано Валенте
44 Нидерланды пз Тобиас ван ден Элсхаут
23 Алжир пз Анис Хадж Мусса
9 Япония нп Аясэ Уэда
19 Англия нп Рахим Стерлинг
26 Нидерланды вр Мартен Пас
2 Бразилия зщ Лукас Роза
37 Хорватия зщ Йосип Шутало
15 Нидерланды зщ Юри Бас
32 Япония зщ Такэхиро Томиясу
18 Нидерланды пз Дави Классен
28 Нидерланды пз Киян Фитц-Джим
48 Нидерланды пз Шон Стёр
23 Нидерланды пз Стивен Бергёйс
19 Гана нп Дон-Анджело Конаду
11 Бельгия нп Мика Годтс
Главные тренеры
Нидерланды Робин ван Перси
Нидерланды Джон Хейтинга
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2768
2
Лига чемпионов
Фейеноорд2752
3
Лига чемпионов
НЕК Неймеген2749
4
Лига Европы
Аякс2747
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2847
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2742
7
Плей-офф Лиги конференций
Херенвен2740
8
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт2738
9 Спарта2738
10 Гронинген2735
11 Фортуна2835
12 Гоу Эхед Иглс2732
13 ПЕК Зволле2730
14 Волендам2727
15 Эксельсиор2827
16
Стыковая зона
Телстар2724
17
Зона вылета
НАК Бреда2723
18
Зона вылета
Хераклес2819

