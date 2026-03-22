23:11 ()
Расписание матчей
Суббота 21 марта
Воскресенье 22 марта
Свернуть список

Алверка - Спортинг 22 Марта прямая трансляция

22 Марта 2026 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 27-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Алверка
Спортинг

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алверка - Спортинг, которое состоится 22 Марта 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 27-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алверка
Алверка-ду-Рибатежу
Спортинг
Лиссабон
13 Португалия вр Андре Гомеш
4 Бразилия зщ Каики Навес
5 Испания зщ Серхи Гомес
12 Нигерия зщ Isaac James
33 Франция пз Бастьен Мёпийу
26 Бразилия пз Ралдней
18 Бразилия пз Линкольн
2 Испания нп Набиль Туайзи
20 Бразилия нп Lucas Figueiredo
91 Бразилия нп Сандро Лима
10 Португалия нп Шикинью
1 Португалия вр Руй Силва
22 Испания зщ Иван Фреснеда
26 Кот-д'Ивуар зщ Усман Дьоманде
25 Португалия зщ Гонсалу Инасиу
11 Португалия пз Нуну Сантуш
42 Дания пз Мортен Юльманн
5 Япония пз Хидемаса Морита
10 Мозамбик пз Джени Катамо
8 Португалия пз Педру Гонсалвеш
17 Португалия нп Франсиску Тринкан
97 Колумбия нп Луис Суарес
Главные тренеры
Португалия Руй Боржеш
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту2669
2
Лига чемпионов
Спортинг2562
3
Лига Европы
Бенфика2662
4
Лига конференций
Брага2546
5 Фамаликан2745
6 Жил Висенте2642
7 Эшторил2637
8 Морейренсе2735
9 Витория Гимарайнш2632
10 Арока2729
11 Алверка2629
12 Эштрела2728
13 Риу Аве2627
14 Санта-Клара2625
15 Каза Пия2624
16
Стыковая зона
Насьонал2722
17
Зона вылета
Тондела2519
18
Зона вылета
АВС2610

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close