Брага - Порту 22 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Порту, которое состоится 22 Марта 2026 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Лукаш Горничек
|15
|зщ
|Паулу Оливейра
|14
|зщ
|Густаф Лагербильке
|26
|зщ
|Брайт Арри-Мби
|2
|зщ
|Виктор Гомес
|8
|пз
|Жоау Моутинью
|27
|пз
|Флориан Гриллич
|50
|пз
|Диегу Родригеш
|10
|пз
|Родриго Саласар
|18
|нп
|Пау Виктор
|21
|нп
|Рикарду Орта
|99
|вр
|Диогу Кошта
|52
|зщ
|Мартим Фернандеш
|5
|зщ
|Ян Беднарек
|4
|зщ
|Якуб Кивёр
|12
|зщ
|Зайду Занузи
|8
|пз
|Виктор Фрохольдт
|22
|пз
|Алан Варела
|10
|пз
|Габриэль Вейга
|11
|нп
|Пепе
|27
|нп
|Дениз Гюль
|77
|нп
|Оскар Петушевский
|Карлос Висенс
|Франческо Фариоли
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|26
|69
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|25
|62
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|26
|62
| 4
Лига конференций
|Брага
|25
|46
|5
|Фамаликан
|27
|45
|6
|Жил Висенте
|26
|42
|7
|Эшторил
|26
|37
|8
|Морейренсе
|27
|35
|9
|Витория Гимарайнш
|26
|32
|10
|Арока
|27
|29
|11
|Алверка
|26
|29
|12
|Эштрела
|27
|28
|13
|Риу Аве
|26
|27
|14
|Санта-Клара
|26
|25
|15
|Каза Пия
|26
|24
| 16
Стыковая зона
|Насьонал
|27
|22
| 17
Зона вылета
|Тондела
|25
|19
| 18
Зона вылета
|АВС
|26
|10