Брага - Порту 22 Марта прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30286
22 Марта 2026 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 27-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия);
Брага
Порту

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Порту, которое состоится 22 Марта 2026 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

1 Чехия вр Лукаш Горничек
15 Португалия зщ Паулу Оливейра
14 Швеция зщ Густаф Лагербильке
26 Германия зщ Брайт Арри-Мби
2 Испания зщ Виктор Гомес
8 Португалия пз Жоау Моутинью
27 Австрия пз Флориан Гриллич
50 Португалия пз Диегу Родригеш
10 Уругвай пз Родриго Саласар
18 Испания нп Пау Виктор
21 Португалия нп Рикарду Орта
99 Португалия вр Диогу Кошта
52 Португалия зщ Мартим Фернандеш
5 Польша зщ Ян Беднарек
4 Польша зщ Якуб Кивёр
12 Нигерия зщ Зайду Занузи
8 Дания пз Виктор Фрохольдт
22 Аргентина пз Алан Варела
10 Испания пз Габриэль Вейга
11 Бразилия нп Пепе
27 Турция нп Дениз Гюль
77 Польша нп Оскар Петушевский
Главные тренеры
Испания Карлос Висенс
Италия Франческо Фариоли
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту2669
2
Лига чемпионов
Спортинг2562
3
Лига Европы
Бенфика2662
4
Лига конференций
Брага2546
5 Фамаликан2745
6 Жил Висенте2642
7 Эшторил2637
8 Морейренсе2735
9 Витория Гимарайнш2632
10 Арока2729
11 Алверка2629
12 Эштрела2728
13 Риу Аве2627
14 Санта-Клара2625
15 Каза Пия2624
16
Стыковая зона
Насьонал2722
17
Зона вылета
Тондела2519
18
Зона вылета
АВС2610

Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
