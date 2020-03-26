Турция - Румыния 26 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Турция - Румыния, которое состоится 26 Марта 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Плей-офф. 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Тюпраш (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|23
|вр
|Угурджан Чакыр
|18
|зщ
|Мерт Мюльдюр
|14
|зщ
|Абдюлькерим Бардакджи
|15
|зщ
|Самет Акайдын
|20
|зщ
|Ферди Кадыоглу
|8
|пз
|Хакан Чалханоглу
|16
|пз
|Исмаиль Юксек
|10
|пз
|Арда Гюлер
|11
|пз
|Кенан Йылдыз
|19
|нп
|Огуз Айдын
|7
|нп
|Керем Актюркоглу
|1
|вр
|Йонуц Раду
|2
|зщ
|Андрей Рациу
|5
|зщ
|Вирджил Гицэ
|3
|зщ
|Андрей Буркэ
|11
|зщ
|Никусор Банку
|22
|пз
|Влад Драгомир
|6
|пз
|Владимир Скречу
|10
|пз
|Янис Хаджи
|19
|нп
|Флорин Тэнасе
|20
|нп
|Деннис Ман
|9
|нп
|Даниэль Бырлиджа
|Винченцо Монтелла
|Мирча Луческу
| Турция
Румыния
|26.03
| Чехия
Ирландия
|26.03
| Словакия
Косово
|26.03
| Польша
Албания
|26.03
| Италия
Северная Ирландия
|26.03
| Украина
Швеция
|26.03
| Уэльс
Босния и Герцеговина
|26.03
| Дания
Северная Македония
|26.03
