Словакия - Косово 26 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Словакия - Косово, которое состоится 26 Марта 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Плей-офф. 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Тегельне Поле (Братислава, Словакия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Мартин Дубравка
|2
|зщ
|Петер Пекарик
|14
|зщ
|Милан Шкриньяр
|4
|зщ
|Адам Оберт
|16
|зщ
|Давид Ганцко
|19
|пз
|Томаш Риго
|22
|пз
|Станислав Лоботка
|8
|пз
|Ондрей Дуда
|20
|нп
|Давид Дюриш
|15
|нп
|Давид Стрелец
|7
|нп
|Лео Сауэр
|1
|вр
|Ариянет Мурич
|15
|зщ
|Мергим Войвода
|4
|зщ
|Илир Красники
|3
|зщ
|Фидан Алити
|5
|зщ
|Люмбард Деллова
|19
|зщ
|Дион Галлапени
|14
|пз
|Валон Бериша
|6
|пз
|Эльвис Реджбечай
|8
|пз
|Флоран Муслия
|11
|пз
|Фисник Аслани
|18
|нп
|Ведат Мурики
|Франческо Кальцона
|Франко Фода
| Турция
Румыния
|26.03
| Чехия
Ирландия
|26.03
| Словакия
Косово
|26.03
| Польша
Албания
|26.03
| Италия
Северная Ирландия
|26.03
| Украина
Швеция
|26.03
| Уэльс
Босния и Герцеговина
|26.03
| Дания
Северная Македония
|26.03
| A08
A07
|31.03
| A06
A05
|31.03
| A02
A01
|31.03
| A03
A04
|31.03