Словакия - Косово 26 Марта прямая трансляция

Стадион: Тегельне Поле (Братислава, Словакия), вместимость: 30000
26 Марта 2026 года в 22:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Плей-офф. 1/2 финала
Главный судья: Эспен Эскос (Норвегия);
Словакия
Косово

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Словакия - Косово, которое состоится 26 Марта 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Плей-офф. 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Тегельне Поле (Братислава, Словакия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

1СловакияврМартин Дубравка
2СловакиязщПетер Пекарик
14СловакиязщМилан Шкриньяр
4СловакиязщАдам Оберт
16СловакиязщДавид Ганцко
19СловакияпзТомаш Риго
22СловакияпзСтанислав Лоботка
8СловакияпзОндрей Дуда
20СловакиянпДавид Дюриш
15СловакиянпДавид Стрелец
7СловакиянпЛео Сауэр
1КосововрАриянет Мурич
15КосовозщМергим Войвода
4КосовозщИлир Красники
3КосовозщФидан Алити
5КосовозщЛюмбард Деллова
19КосовозщДион Галлапени
14КосовопзВалон Бериша
6КосовопзЭльвис Реджбечай
8КосовопзФлоран Муслия
11КосовопзФисник Аслани
18КосовонпВедат Мурики
Главные тренеры
ИталияФранческо Кальцона
ГерманияФранко Фода
История личных встреч
Турнирная таблица
Плей-офф. 1/2 финала
Турция
Румыния
26.03
Чехия
Ирландия
26.03
Словакия
Косово
26.03
Польша
Албания
26.03
Италия
Северная Ирландия
26.03
Украина
Швеция
26.03
Уэльс
Босния и Герцеговина
26.03
Дания
Северная Македония
26.03
Плей-офф. Финал
A08
A07
31.03
A06
A05
31.03
A02
A01
31.03
A03
A04
31.03

