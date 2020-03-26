01:23 ()
Свернуть список

Польша - Албания 26 Марта прямая трансляция

Стадион: Народовы (Варшава, Польша), вместимость: 58145
26 Марта 2026 года в 22:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Плей-офф. 1/2 финала
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Польша
Албания

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Польша - Албания, которое состоится 26 Марта 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Плей-офф. 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Народовы (Варшава, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

12ПольшаврКамиль Грабара
4ПольшазщТомаш Кендзёра
5ПольшазщЯн Зюлковски
14ПольшазщЯкуб Кивёр
2ПольшапзМэтти Кэш
17ПольшапзБартош Слиш
10ПольшапзПётр Зелиньски
19ПольшапзМихал Скурась
20ПольшапзСебастьян Шиманьски
13ПольшапзЯкуб Каминьский
9ПольшанпРоберт Левандовски
1АлбанияврТомас Стракоша
4АлбаниязщЭльсеид Хюсай
18АлбаниязщАрдиан Исмайли
6АлбаниязщБерат Джимсити
17АлбаниязщНасер Алийи
8АлбанияпзКристьян Аслани
20АлбанияпзЮльбер Рамадани
10АлбанияпзНедим Байрами
14АлбанияпзКазим Лячи
21АлбаниянпАрбер Ходжа
22АлбаниянпАрмандо Броя
Главные тренеры
ПольшаЯн Урбан
БразилияСилвиньо
История личных встреч
Турнирная таблица
Плей-офф. 1/2 финала
Турция
Румыния
26.03
Чехия
Ирландия
26.03
Словакия
Косово
26.03
Польша
Албания
26.03
Италия
Северная Ирландия
26.03
Украина
Швеция
26.03
Уэльс
Босния и Герцеговина
26.03
Дания
Северная Македония
26.03
Плей-офф. Финал
A08
A07
31.03
A06
A05
31.03
A02
A01
31.03
A03
A04
31.03

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close