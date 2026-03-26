01:23 ()
Свернуть список

Уэльс - Босния и Герцеговина 26 Марта прямая трансляция

Стадион: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс), вместимость: 33280
26 Марта 2026 года в 22:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Плей-офф. 1/2 финала
Главный судья: Иштван Ковач (Карей, Румыния);
Уэльс
Босния и Герцеговина

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уэльс - Босния и Герцеговина, которое состоится 26 Марта 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Плей-офф. 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уэльс
Босния и Герцеговина
1 Уэльс вр Карл Дарлоу
3 Уэльс зщ Неко Уильямс
6 Уэльс зщ Джо Родон
4 Уэльс зщ Дилан Лоулор
15 Уэльс пз Джей Дасилва
5 Уэльс пз Итан Ампаду
20 Уэльс пз Дэниел Джеймс
11 Уэльс пз Бреннан Джонсон
8 Уэльс пз Гарри Уилсон
7 Уэльс нп Дэвид Брукс
10 Уэльс нп Лиам Каллен
1 Босния и Герцеговина вр Никола Василь
7 Босния и Герцеговина зщ Амар Дедич
4 Босния и Герцеговина зщ Тарик Мухаремович
18 Босния и Герцеговина зщ Никола Катич
5 Босния и Герцеговина зщ Сеад Колашинац
6 Босния и Герцеговина пз Беньямин Тахирович
14 Босния и Герцеговина пз Иван Шуньич
20 Босния и Герцеговина нп Эсмир Байрактаревич
15 Босния и Герцеговина нп Амар Мемич
10 Босния и Герцеговина нп Харис Табакович
11 Босния и Герцеговина нп Эдин Джеко
Главные тренеры
Уэльс Крэйг Беллами
Босния и Герцеговина Сергей Барбарез
История личных встреч
Турнирная таблица
Плей-офф. 1/2 финала
Турция
Румыния
26.03
Чехия
Ирландия
26.03
Словакия
Косово
26.03
Польша
Албания
26.03
Италия
Северная Ирландия
26.03
Украина
Швеция
26.03
Уэльс
Босния и Герцеговина
26.03
Дания
Северная Македония
26.03
Плей-офф. Финал
A08
A07
31.03
A06
A05
31.03
A02
A01
31.03
A03
A04
31.03

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close