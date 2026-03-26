Дания - Северная Македония 26 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дания - Северная Македония, которое состоится 26 Марта 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Плей-офф. 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Паркен (Копенгаген, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Фредерик Рённов
|18
|зщ
|Александр Бах
|2
|зщ
|Виктор Нельссон
|5
|зщ
|Йоаким Мехле
|15
|пз
|Кристиан Нёргор
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|21
|пз
|Мортен Юльманн
|12
|пз
|Виктор Фрохольдт
|10
|пз
|Кристиан Эриксен
|8
|нп
|Густав Исаксен
|9
|нп
|Расмус Хойлунд
|23
|вр
|Столе Димитриевски
|5
|зщ
|Джоко Зайков
|6
|зщ
|Висар Муслиу
|8
|зщ
|Эзган Алиоски
|14
|пз
|Дарко Велковски
|18
|пз
|Тихомир Костадинов
|16
|пз
|Исник Алими
|10
|пз
|Энис Барди
|7
|пз
|Элиф Элмас
|11
|нп
|Дарко Чурлинов
|20
|нп
|Боян Миовски
|Брайан Ример
|Благоя Милевски
| Турция
Румыния
|26.03
| Чехия
Ирландия
|26.03
| Словакия
Косово
|26.03
| Польша
Албания
|26.03
| Италия
Северная Ирландия
|26.03
| Украина
Швеция
|26.03
| Уэльс
Босния и Герцеговина
|26.03
| Дания
Северная Македония
|26.03
| A08
A07
|31.03
| A06
A05
|31.03
| A02
A01
|31.03
| A03
A04
|31.03