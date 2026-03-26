Дания - Северная Македония 26 Марта прямая трансляция

Стадион: Паркен (Копенгаген, Дания), вместимость: 38065
26 Марта 2026 года в 22:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Плей-офф. 1/2 финала
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Дания
Северная Македония

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дания - Северная Македония, которое состоится 26 Марта 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Плей-офф. 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Паркен (Копенгаген, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дания
Северная Македония
1 Дания вр Фредерик Рённов
18 Дания зщ Александр Бах
2 Дания зщ Виктор Нельссон
5 Дания зщ Йоаким Мехле
15 Дания пз Кристиан Нёргор
23 Дания пз Пьер-Эмиль Хёйбьерг
21 Дания пз Мортен Юльманн
12 Дания пз Виктор Фрохольдт
10 Дания пз Кристиан Эриксен
8 Дания нп Густав Исаксен
9 Дания нп Расмус Хойлунд
23 Северная Македония вр Столе Димитриевски
5 Северная Македония зщ Джоко Зайков
6 Северная Македония зщ Висар Муслиу
8 Северная Македония зщ Эзган Алиоски
14 Северная Македония пз Дарко Велковски
18 Северная Македония пз Тихомир Костадинов
16 Северная Македония пз Исник Алими
10 Северная Македония пз Энис Барди
7 Северная Македония пз Элиф Элмас
11 Северная Македония нп Дарко Чурлинов
20 Северная Македония нп Боян Миовски
Главные тренеры
Дания Брайан Ример
Северная Македония Благоя Милевски
История личных встреч
Турнирная таблица
Плей-офф. 1/2 финала
Турция
Румыния
26.03
Чехия
Ирландия
26.03
Словакия
Косово
26.03
Польша
Албания
26.03
Италия
Северная Ирландия
26.03
Украина
Швеция
26.03
Уэльс
Босния и Герцеговина
26.03
Дания
Северная Македония
26.03
Плей-офф. Финал
A08
A07
31.03
A06
A05
31.03
A02
A01
31.03
A03
A04
31.03

