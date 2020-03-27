Англия - Уругвай 27 Марта прямая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Англия - Уругвай, которое состоится 27 Марта 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) — 2026, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Уэмбли (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Англия
Уругвай
1
вр
Джордан Пикфорд
зщ
Тино Ливраменто
5
зщ
Джон Стоунз
зщ
Гарри Магуайр
зщ
Льюис Холл
8
пз
Джордан Хендерсон
16
пз
Адам Уортон
пз
Нони Мадуэке
пз
Коул Палмер
11
пз
Маркус Рашфорд
нп
Доминик Соланке
1
вр
Фернандо Муслера
13
зщ
Гильермо Варела
4
зщ
Рональд Араухо
2
зщ
Хосе Хименес
17
зщ
Матиас Винья
15
пз
Федерико Вальверде
5
пз
Мануэль Угарте
14
пз
Агустин Каноббио
10
пз
Хиорхьян де Арраскаета
20
пз
Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
нп
Родриго Агирре
Главные тренеры
Томас Тухель
Марсело Бьельса
История личных встреч
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Англия — Уругвай. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
