Нефтехимик - Шинник 28 Марта прямая трансляция
Стадион: Нефтехимик (Нижнекамск, Россия), вместимость: 3000
28 Марта 2026 года в 17:30 (+03:00). Россия — Лига PARI, 26-й тур
Главный судья: Николай Волошин (Смоленск, Россия);
Окончен
0 : 0
0'
45'
90'
- 57'Никита Бозов
- 77'Олег Ланин
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Составы команд
Нефтехимик
Нижнекамск
Шинник
Ярославль
|1
|вр
|Андрей Голубев
|75
|зщ
|Дмитрий Шадринцев
90+2'
|65
|зщ
|Николай Толстопятов
|24
|зщ
|Александр Кахидзе
|17
|зщ
|Эдуард Валиахметов
|6
|пз
|Даниил Родин
|74
|пз
|Дмитрий Кучугура
72'
|15
|пз
|Андрей Никитин
|90
|пз
|Константин Шильцов
90+2'
|88
|нп
|Денис Титов
36'
|14
|нп
|Ислам Машуков
72'
|53
|нп
|Кирилл Моисеев
36'
|8
|зщ
|Георгий Кантария
72'
|9
|нп
|Рашид Магомедов
72'
|5
|зщ
|Магомед Мусалов
90+2'
|10
|пз
|Давид Кокоев
90+2'
|51
|вр
|Тимофей Митров
|55
|зщ
|Виталий Лысцов
|44
|зщ
|Даниил Корнюшин
|4
|зщ
|Никита Бозов
|5
|зщ
|Кирилл Маляров
|64
|пз
|Олег Ланин
|50
|пз
|Артём Голубев
79'
|15
|пз
|Дмитрий Самойлов
90'
|21
|нп
|Артур Галоян
|77
|нп
|Альбек Гонгапшев
|9
|нп
|Илья Стефанович
46'
|11
|нп
|Илья Порохов
46'
|17
|пз
|Кирилл Никитин
79'
|2
|зщ
|Артемий Косогоров
90'
Запасные
|51
|вр
|Тимофей Кашинцев
|28
|зщ
|Платон Платонов
|12
|зщ
|Максим Ширяев
|2
|зщ
|Марат Ситдиков
|77
|нп
|Алекси Гвенетадзе
|95
|вр
|Денис Вамбольт
|27
|зщ
|Артур Чёрный
|62
|зщ
|Вадим Карпов
|61
|пз
|Артём Малахов
|23
|нп
|Виктор Нафиков
|88
|нп
|Денис Миронов
Главные тренеры
|Кирилл Александрович Новиков
|Артём Олегович Булойчик
История личных встреч
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Факел
|24
|52
| 2
Повышение
|Родина
|25
|46
| 3
Плей-офф за повышение
|Урал
|25
|45
| 4
Плей-офф за повышение
|Спартак Кс
|26
|38
|5
|КАМАЗ
|25
|37
|6
|Челябинск
|25
|37
|7
|Ротор
|25
|36
|8
|Нефтехимик
|25
|35
|9
|Енисей
|26
|34
|10
|СКА-Хабаровск
|25
|33
|11
|Шинник
|26
|32
|12
|Арсенал Т
|25
|32
|13
|Волга Ул
|26
|30
|14
|Торпедо М
|25
|30
|15
|Черноморец
|25
|28
| 16
Зона вылета
|Уфа
|26
|26
| 17
Зона вылета
|Чайка
|25
|16
| 18
Зона вылета
|Сокол
|25
|16