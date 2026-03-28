Нефтехимик - Шинник 28 Марта прямая трансляция

Стадион: Нефтехимик (Нижнекамск, Россия), вместимость: 3000
28 Марта 2026 года в 17:30 (+03:00). Россия — Лига PARI, 26-й тур
Главный судья: Николай Волошин (Смоленск, Россия);
Нефтехимик
Окончен
0 : 0
Шинник

    0'
    45'
    90'
    • 57'
      Никита Бозов
    • 77'
      Олег Ланин
    Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нефтехимик - Шинник, которое состоится 28 Марта 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 26-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

    Нефтехимик
    Шинник
    1РоссияврАндрей Голубев
    75РоссиязщДмитрий Шадринцев
    90+2'
    65РоссиязщНиколай Толстопятов
    24РоссиязщАлександр Кахидзе
    17РоссиязщЭдуард Валиахметов
    6РоссияпзДаниил Родин
    74РоссияпзДмитрий Кучугура
    72'
    15РоссияпзАндрей Никитин
    90РоссияпзКонстантин Шильцов
    90+2'
    88ТуркменистаннпДенис Титов
    36'
    14РоссиянпИслам Машуков
    72'
    53РоссиянпКирилл Моисеев
    36'
    8ГрузиязщГеоргий Кантария
    72'
    9РоссиянпРашид Магомедов
    72'
    5РоссиязщМагомед Мусалов
    90+2'
    10РоссияпзДавид Кокоев
    90+2'
    51РоссияврТимофей Митров
    55РоссиязщВиталий Лысцов
    44РоссиязщДаниил Корнюшин
    4РоссиязщНикита Бозов
    5РоссиязщКирилл Маляров
    64РоссияпзОлег Ланин
    50РоссияпзАртём Голубев
    79'
    15РоссияпзДмитрий Самойлов
    90'
    21АрмениянпАртур Галоян
    77РоссиянпАльбек Гонгапшев
    9РоссиянпИлья Стефанович
    46'
    11РоссиянпИлья Порохов
    46'
    17РоссияпзКирилл Никитин
    79'
    2РоссиязщАртемий Косогоров
    90'
    51РоссияврТимофей Кашинцев
    28РоссиязщПлатон Платонов
    12РоссиязщМаксим Ширяев
    2РоссиязщМарат Ситдиков
    77РоссиянпАлекси Гвенетадзе
    95РоссияврДенис Вамбольт
    27РоссиязщАртур Чёрный
    62РоссиязщВадим Карпов
    61РоссияпзАртём Малахов
    23РоссиянпВиктор Нафиков
    88РоссиянпДенис Миронов
    РоссияКирилл Александрович Новиков
    БеларусьАртём Олегович Булойчик
    Турнирная таблица
    КомандаИО
    1
    Повышение
    		Факел2452
    2
    Повышение
    		Родина2546
    3
    Плей-офф за повышение
    		Урал2545
    4
    Плей-офф за повышение
    		Спартак Кс2638
    5 КАМАЗ2537
    6 Челябинск2537
    7 Ротор2536
    8 Нефтехимик2535
    9 Енисей2634
    10 СКА-Хабаровск2533
    11 Шинник2632
    12 Арсенал Т2532
    13 Волга Ул2630
    14 Торпедо М2530
    15 Черноморец2528
    16
    Зона вылета
    		Уфа2626
    17
    Зона вылета
    		Чайка2516
    18
    Зона вылета
    		Сокол2516

    Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
