Чехия - Дания 31 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чехия - Дания, которое состоится 31 Марта 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Плей-офф. Финал, оно проводится на стадионе: ЭПЕТ Арена (Прага, Чехия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Матей Коварж
|2
|зщ
|Штепан Халоупек
|4
|зщ
|Робин Гранач
|7
|зщ
|Ладислав Крейчи
|5
|зщ
|Владимир Цоуфал
|15
|пз
|Павел Шульц
|22
|пз
|Томаш Соучек
|8
|пз
|Владимир Дарида
|18
|пз
|Михал Садилек
|10
|нп
|Патрик Шик
|14
|нп
|Лукаш Провод
|16
|вр
|Мадс Хермансен
|18
|зщ
|Александр Бах
|3
|зщ
|Виктор Нельссон
|5
|зщ
|Йоаким Мехле
|15
|пз
|Кристиан Нёргор
|21
|пз
|Мортен Юльманн
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|12
|пз
|Виктор Фрохольдт
|14
|пз
|Миккель Дамсгор
|8
|нп
|Густав Исаксен
|9
|нп
|Расмус Хойлунд
|Мирослав Коубек
|Брайан Ример
| Турция
Румыния
|1 : 0
| Чехия
Ирландия
|2 : 2 4 : 3
| Словакия
Косово
|3 : 4
| Польша
Албания
|2 : 1
| Италия
Северная Ирландия
|2 : 0
| Украина
Швеция
|1 : 3
| Уэльс
Босния и Герцеговина
|1 : 1 2 : 4
| Дания
Северная Македония
|4 : 0
| Чехия
Дания
|31.03
| Косово
Турция
|31.03
| Босния и Герцеговина
Италия
|31.03
| Швеция
Польша
|31.03