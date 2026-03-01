Косово - Турция 31 Марта прямая трансляция

Стадион: Фадиль Вокри (Приштина, Косово), вместимость: 13500
31 Марта 2026 года в 21:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Плей-офф. Финал
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Косово
Турция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Косово - Турция, которое состоится 31 Марта 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Плей-офф. Финал, оно проводится на стадионе: Фадиль Вокри (Приштина, Косово). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Косово
Турция
1 Косово вр Ариянет Мурич
15 Косово зщ Мергим Войвода
5 Косово зщ Люмбард Деллова
13 Косово зщ Крешник Хайризи
21 Косово зщ Альбиан Хайдари
19 Косово зщ Дион Галлапени
20 Косово пз Велдин Ходжа
6 Косово пз Эльвис Реджбечай
8 Косово пз Флоран Муслия
11 Косово пз Фисник Аслани
18 Косово нп Ведат Мурики
23 Турция вр Угурджан Чакыр
18 Турция зщ Мерт Мюльдюр
4 Турция зщ Самет Акайдын
14 Турция зщ Абдюлькерим Бардакджи
20 Турция зщ Ферди Кадыоглу
16 Турция пз Исмаиль Юксек
10 Турция пз Хакан Чалханоглу
8 Турция пз Арда Гюлер
11 Турция пз Кенан Йылдыз
9 Турция нп Барыш Алпер Йылмаз
7 Турция нп Керем Актюркоглу
Главные тренеры
Германия Франко Фода
Италия Винченцо Монтелла
История личных встреч
Текстовая трансляция
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финала стыковых матчей европейской квалификации ЧМ-2026: Косово — Турция. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Плей-офф. 1/2 финала
Турция
Румыния
1 : 0
Чехия
Ирландия
2 : 2 4 : 3
Словакия
Косово
3 : 4
Польша
Албания
2 : 1
Италия
Северная Ирландия
2 : 0
Украина
Швеция
1 : 3
Уэльс
Босния и Герцеговина
1 : 1 2 : 4
Дания
Северная Македония
4 : 0
Плей-офф. Финал
Чехия
Дания
31.03
Косово
Турция
31.03
Босния и Герцеговина
Италия
31.03
Швеция
Польша
31.03

