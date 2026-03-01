Босния и Герцеговина - Италия 31 Марта прямая трансляция

Стадион: Билино Поле (Зеница, Босния и Герцеговина), вместимость: 15292
31 Марта 2026 года в 21:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Плей-офф. Финал
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Босния и Герцеговина
Италия

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Босния и Герцеговина - Италия, которое состоится 31 Марта 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Плей-офф. Финал, оно проводится на стадионе: Билино Поле (Зеница, Босния и Герцеговина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Босния и Герцеговина
Италия
1 Босния и Герцеговина вр Никола Василь
7 Босния и Герцеговина зщ Амар Дедич
4 Босния и Герцеговина зщ Тарик Мухаремович
5 Босния и Герцеговина зщ Сеад Колашинац
18 Босния и Герцеговина зщ Никола Катич
14 Босния и Герцеговина пз Иван Шуньич
6 Босния и Герцеговина пз Беньямин Тахирович
20 Босния и Герцеговина нп Эсмир Байрактаревич
15 Босния и Герцеговина нп Амар Мемич
23 Босния и Герцеговина нп Харис Табакович
11 Босния и Герцеговина нп Эдин Джеко
1 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
23 Италия зщ Джанлука Манчини
21 Италия зщ Алессандро Бастони
13 Италия зщ Риккардо Калафьори
7 Италия пз Маттео Политано
18 Италия пз Николо Барелла
5 Италия пз Мануэль Локателли
8 Италия пз Сандро Тонали
3 Италия пз Федерико Димарко
11 Италия нп Мойзе Кин
9 Италия нп Матео Ретеги
Главные тренеры
Босния и Герцеговина Сергей Барбарез
Италия Дженнаро Гаттузо
История личных встреч
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финала стыковых матчей европейской квалификации ЧМ-2026: Босния и Герцеговина — Италия. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Плей-офф. 1/2 финала
Турция
Румыния
1 : 0
Чехия
Ирландия
2 : 2 4 : 3
Словакия
Косово
3 : 4
Польша
Албания
2 : 1
Италия
Северная Ирландия
2 : 0
Украина
Швеция
1 : 3
Уэльс
Босния и Герцеговина
1 : 1 2 : 4
Дания
Северная Македония
4 : 0
Плей-офф. Финал
Чехия
Дания
31.03
Косово
Турция
31.03
Босния и Герцеговина
Италия
31.03
Швеция
Польша
31.03

