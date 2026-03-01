Швеция - Польша 31 Марта прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Швеция - Польша, которое состоится 31 Марта 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Плей-офф. Финал, оно проводится на стадионе: Строберри Арена (Стокгольм, Швеция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|23
|вр
|Кристоффер Нордфельдт
|2
|зщ
|Густаф Лагербильке
|15
|зщ
|Карл Старфельт
|3
|зщ
|Виктор Линделёф
|5
|зщ
|Габриэль Гудмундссон
|6
|пз
|Херман Юханссон
|18
|пз
|Ясин Аяри
|16
|пз
|Йеспер Карлстрём
|11
|пз
|Энтони Эланга
|10
|нп
|Беньямин Нюгрен
|17
|нп
|Виктор Дьёкереш
|1
|вр
|Камиль Грабара
|4
|зщ
|Томаш Кендзёра
|5
|зщ
|Ян Беднарек
|14
|зщ
|Якуб Кивёр
|2
|пз
|Мэтти Кэш
|20
|пз
|Себастьян Шиманьски
|10
|пз
|Пётр Зелиньски
|19
|пз
|Михал Скурась
|17
|пз
|Филип Розга
|13
|пз
|Якуб Каминьский
|9
|нп
|Роберт Левандовски
|Грэм Поттер
|Ян Урбан
| Турция
Румыния
|1 : 0
| Чехия
Ирландия
|2 : 2 4 : 3
| Словакия
Косово
|3 : 4
| Польша
Албания
|2 : 1
| Италия
Северная Ирландия
|2 : 0
| Украина
Швеция
|1 : 3
| Уэльс
Босния и Герцеговина
|1 : 1 2 : 4
| Дания
Северная Македония
|4 : 0
| Чехия
Дания
|31.03
| Косово
Турция
|31.03
| Босния и Герцеговина
Италия
|31.03
| Швеция
Польша
|31.03