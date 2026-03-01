Швеция - Польша 31 Марта прямая трансляция

Стадион: Строберри Арена (Стокгольм, Швеция), вместимость: 54329
31 Марта 2026 года в 21:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Плей-офф. Финал
Главный судья: Славко Винчич (Марибор, Словения);
Швеция
Польша

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Швеция - Польша, которое состоится 31 Марта 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Плей-офф. Финал, оно проводится на стадионе: Строберри Арена (Стокгольм, Швеция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

23 Швеция вр Кристоффер Нордфельдт
2 Швеция зщ Густаф Лагербильке
15 Швеция зщ Карл Старфельт
3 Швеция зщ Виктор Линделёф
5 Швеция зщ Габриэль Гудмундссон
6 Швеция пз Херман Юханссон
18 Швеция пз Ясин Аяри
16 Швеция пз Йеспер Карлстрём
11 Швеция пз Энтони Эланга
10 Швеция нп Беньямин Нюгрен
17 Швеция нп Виктор Дьёкереш
1 Польша вр Камиль Грабара
4 Польша зщ Томаш Кендзёра
5 Польша зщ Ян Беднарек
14 Польша зщ Якуб Кивёр
2 Польша пз Мэтти Кэш
20 Польша пз Себастьян Шиманьски
10 Польша пз Пётр Зелиньски
19 Польша пз Михал Скурась
17 Польша пз Филип Розга
13 Польша пз Якуб Каминьский
9 Польша нп Роберт Левандовски
Главные тренеры
Англия Грэм Поттер
Польша Ян Урбан
История личных встреч
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финала стыковых матчей европейской квалификации ЧМ-2026: Швеция — Польша. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Плей-офф. 1/2 финала
Турция
Румыния
1 : 0
Чехия
Ирландия
2 : 2 4 : 3
Словакия
Косово
3 : 4
Польша
Албания
2 : 1
Италия
Северная Ирландия
2 : 0
Украина
Швеция
1 : 3
Уэльс
Босния и Герцеговина
1 : 1 2 : 4
Дания
Северная Македония
4 : 0
Плей-офф. Финал
Чехия
Дания
31.03
Косово
Турция
31.03
Босния и Герцеговина
Италия
31.03
Швеция
Польша
31.03

