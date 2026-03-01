Нефтехимик - Факел 01 Апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нефтехимик - Факел, которое состоится 01 Апреля 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Нефтехимик (Нижнекамск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Андрей Голубев
|24
|зщ
|Александр Кахидзе
|75
|зщ
|Дмитрий Шадринцев
|12
|зщ
|Максим Ширяев
|65
|зщ
|Николай Толстопятов
|70
|пз
|Иван Бобёр
|10
|пз
|Давид Кокоев
|15
|пз
|Андрей Никитин
|6
|пз
|Даниил Родин
|90
|пз
|Константин Шильцов
|9
|нп
|Рашид Магомедов
|96
|вр
|Игорь Обухов
|5
|зщ
|Альберт Габараев
|55
|зщ
|Дарко Тодорович
|20
|зщ
|Игорь Юрганов
|44
|зщ
|Юрий Журавлёв
|8
|пз
|Абдула Багамаев
|52
|пз
|Равиль Нетфуллин
|23
|пз
|Вячеслав Якимов
|99
|нп
|Николай Гиоргобиани
|7
|нп
|Аксель Гнапи
|19
|нп
|Белайди Пуси
|43
|вр
|Николай Присяжненко
|8
|зщ
|Георгий Кантария
|5
|зщ
|Магомед Мусалов
|28
|зщ
|Платон Платонов
|2
|зщ
|Марат Ситдиков
|17
|зщ
|Эдуард Валиахметов
|74
|пз
|Дмитрий Кучугура
|7
|пз
|Султан Джамилов
|14
|нп
|Ислам Машуков
|53
|нп
|Кирилл Моисеев
|88
|нп
|Денис Титов
|77
|нп
|Алекси Гвенетадзе
|1
|вр
|Даниил Фролкин
|2
|зщ
|Василий Черов
|95
|зщ
|Илья Гапонов
|18
|зщ
|Кирилл Симонов
|10
|пз
|Ильнур Альшин
|70
|пз
|Нури Абдоков
|97
|пз
|Бутта Магомедов
|11
|пз
|Никита Моцпан
|25
|нп
|Александр Беляев
|9
|нп
|Максим Турищев
|93
|нп
|Мераби Уридия
|Кирилл Александрович Новиков
|Олег Петрович Василенко
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Факел
|25
|53
| 2
Повышение
|Родина
|26
|49
| 3
Плей-офф за повышение
|Урал
|26
|45
| 4
Плей-офф за повышение
|Ротор
|26
|39
|5
|КАМАЗ
|26
|38
|6
|Спартак Кс
|26
|38
|7
|Челябинск
|26
|37
|8
|Нефтехимик
|25
|35
|9
|Арсенал Т
|26
|35
|10
|Енисей
|26
|34
|11
|Торпедо М
|26
|33
|12
|СКА-Хабаровск
|26
|33
|13
|Шинник
|26
|32
|14
|Волга Ул
|26
|30
|15
|Черноморец
|26
|28
| 16
Зона вылета
|Уфа
|26
|26
| 17
Зона вылета
|Чайка
|26
|19
| 18
Зона вылета
|Сокол
|26
|16