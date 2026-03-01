22:39 ()
Свернуть список

Нефтехимик - Факел 01 Апреля прямая трансляция

Стадион: Нефтехимик (Нижнекамск, Россия), вместимость: 3000
01 Апреля 2026 года в 19:30 (+03:00). Россия — Лига PARI, 23-й тур
Главный судья: Матвей Заика (Ростов-на-Дону, Россия);
Нефтехимик
Факел

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нефтехимик - Факел, которое состоится 01 Апреля 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Нефтехимик (Нижнекамск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нефтехимик
Нижнекамск
Факел
Воронеж
1 Россия вр Андрей Голубев
24 Россия зщ Александр Кахидзе
75 Россия зщ Дмитрий Шадринцев
12 Россия зщ Максим Ширяев
65 Россия зщ Николай Толстопятов
70 Россия пз Иван Бобёр
10 Россия пз Давид Кокоев
15 Россия пз Андрей Никитин
6 Россия пз Даниил Родин
90 Россия пз Константин Шильцов
9 Россия нп Рашид Магомедов
96 Россия вр Игорь Обухов
5 Россия зщ Альберт Габараев
55 Босния и Герцеговина зщ Дарко Тодорович
20 Россия зщ Игорь Юрганов
44 Россия зщ Юрий Журавлёв
8 Россия пз Абдула Багамаев
52 Россия пз Равиль Нетфуллин
23 Россия пз Вячеслав Якимов
99 Россия нп Николай Гиоргобиани
7 Франция нп Аксель Гнапи
19 Албания нп Белайди Пуси
Запасные
43 Россия вр Николай Присяжненко
8 Грузия зщ Георгий Кантария
5 Россия зщ Магомед Мусалов
28 Россия зщ Платон Платонов
2 Россия зщ Марат Ситдиков
17 Россия зщ Эдуард Валиахметов
74 Россия пз Дмитрий Кучугура
7 Россия пз Султан Джамилов
14 Россия нп Ислам Машуков
53 Россия нп Кирилл Моисеев
88 Туркменистан нп Денис Титов
77 Россия нп Алекси Гвенетадзе
1 Россия вр Даниил Фролкин
2 Россия зщ Василий Черов
95 Россия зщ Илья Гапонов
18 Россия зщ Кирилл Симонов
10 Россия пз Ильнур Альшин
70 Россия пз Нури Абдоков
97 Россия пз Бутта Магомедов
11 Молдавия пз Никита Моцпан
25 Россия нп Александр Беляев
9 Россия нп Максим Турищев
93 Россия нп Мераби Уридия
Главные тренеры
Россия Кирилл Александрович Новиков
Россия Олег Петрович Василенко
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Факел2553
2
Повышение
Родина2649
3
Плей-офф за повышение
Урал2645
4
Плей-офф за повышение
Ротор2639
5 КАМАЗ2638
6 Спартак Кс2638
7 Челябинск2637
8 Нефтехимик2535
9 Арсенал Т2635
10 Енисей2634
11 Торпедо М2633
12 СКА-Хабаровск2633
13 Шинник2632
14 Волга Ул2630
15 Черноморец2628
16
Зона вылета
Уфа2626
17
Зона вылета
Чайка2619
18
Зона вылета
Сокол2616

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close