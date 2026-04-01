Спартак М - Локомотив М 05 Апреля прямая трансляция

Текстовая трансляция

90+7' Всё, прозвучал финальный свисток! В столичном дерби «Спартак» одержал волевую победу над «Локомотивом»!

90+5' Манфред Угальде Угальде помешал гостям быстро разыграть стандарт, за что получил жёлтую карточку.

90+4' А вот и атака «Локомотива», которая могла стать голевой! Пруцев выполнил подачу в штрафную «Спартака», Максименко далеко вышел из ворот и сыграл кулаками, а Монтес угадал с отскоком и пробил с разворота при отыгранном вратаре — Денисов оказался на пути мяча в ворота!

90+3' «Спартак» не отдаёт мяч сопернику. Вся игра на половине «Локомотива».

90+1' Шесть минут Инал Танашев добавил ко времени второго тайма. Есть вопросы к некоторым судейским решениям. Ждём разбор полётов!

89' Солари с правого фланга исполнил зрячий кросс во вратарскую «Локомотива», Угальде ускользнул от защитников, но не подстроился под хороший удар — мяч пролетел над перекладиной!

87' «Локомотив» никак не может отодвинуть игру от своих ворот. Не будем забывать, что железнодорожники на 72-й минуте остались вдесятером, хотя спартаковцы активизировались ещё до удаления Морозова.

85' «Спартак» не останавливается на достигнутом! Угальде пробивал с хорошей позиции, но мяч прокатился мимо ворот.

83' Николай Комличенко Комличенко больше за излишнюю эмоциональность нарвался на предупреждение.

82' Митрюшкин прервал прострел во вратарскую, но мяч от рук вратаря попал в ноги Угальде! Мяч после рикошета пролетел над перекладиной!

81' Полех решил сразу показать свой дриблинг, левым краем забежал в штрафную «Локомотива», но немного замешался. А вот удар Барко едва не стал голевым — рядом с дальней девяткой!

79' Павел Полех Жедсон покинул поле. 16-летний Полех получил шанс проявить себя.

78' Лукас Фассон Фассон пошёл в агрессивный отбор и в подкате заехал в ноги сопернику! Это фол на жёлтую!

76' Жерзино Ньямси Ньямси заменил Воробьёва.

74' Комличенко здорово развернулся внутри штрафной «Спартака» и здорово пробил — мяч попал в прижатую руку Джику! А далее выпрыгнувший Денисов локтем задел лицо Руденко! И этот момент случился в штрафной красно-белых! Нет пенальти!

72' Евгений Морозов Морозов всё-таки напросился на вторую жёлтую карточку, придержав Угальде за футболку! Удаление, которое могло случиться пятью минутами ранее.

71' Умяров с левого фланга исполнил зрячую подачу на радиус штрафной, откуда отклеившийся от защитников Барко пробил в касание — рядом со штангой!

70' Воробьёв подтолкнул Ву в спину, забыв, видимо, про свою жёлтую! И вновь Инал Танашев не рискнул оставить «Локомотив» вдесятером!

68' Николай Комличенко Комличенко — вместо Бакаева. На игру в два нападающих переходит «Локомотив».

66' Пенальти подтверждён! Спартаковцы рассчитывали на вторую жёлтую карточку для Морозова, но судья не стал удалять защитника «Локомотива»!

63' Два угловых подряд разыграл «Спартак», в итоге мяч заметался в штрафной, Джику пробил через себя, но больше получилась скидка на дальнюю штангу, откуда Угальде пробил головой, а мяч попал в руку стоявшего у линии ворот Морозова! Это пенальти!

61' Зобнин на скорости левым краем прорвался в штрафную гостей, но далековато отпустил мяч, позволив Морозову сработать в подкате.

59' Угальде от левого края штрафной низом прострелил к линии вратарской, а Денисов в борьбе с соперником сумел в подкате протолкнуть мяч в сторону ворот — Митрюшкин справился!

58' Евгений Морозов Морозов за срыв атаки получил заслуженную жёлтую карточку. Защитник «Локомотива» в центре поля откровенно придержал Угальде.

57' Воробьёв сам взялся за исполнение штрафного удара, но перестарался, отправив мяч намного выше спартаковских ворот.

56' Ву зацепил ноги Воробьёва у угла штрафной «Спартака». Инал Танашев решил вмешаться, зафиксировав фол.

54' Барко у угла чужой штрафной сделал скидку на партнёра, но эту атаку хозяев прервал свисток арбитра. В положение «вне игры» попался Эсекьель.

52' Батраков со стандартного положения исполнил подачу во вратарскую «Спартака», где Максименко беспощадно врезал кулаком по мячу.

50' Воробьёв пропустит следующий матч РПЛ из-за перебора жёлтых карточек. Железнодорожники в 24-м туре встретятся с махачкалинским «Динамо».

49' Дмитрий Воробьёв Воробьёв за наступ получил первую жёлтую карточку в матче! Литвинову досталось в этом эпизоде.

47' Зобнин не стал пробивать с линии штрафной, выполнил пас в направлении Солари, но тот на скорости не справился с обработкой мяча, позволив Митрюшкину удачно сыграть на выходе из ворот.

46' Возобновилась встреча! Второй тайм вашему вниманию.

46' Манфред Угальде Ливай Гарсия уступил место на поле Угальде. Замена «Спартака» в перерыве матча.

45+4' Инал Танашев дал свисток на перерыв! В середине первого тайма Сесар Монтес не зря пробежался в штрафную «Спартака» на розыгрыш углового — откликнулся на подачу Алексея Батракова и головой отправил мяч под перекладину. Могли команды уйти на перерыв при равном счёте, но Даниил Денисов, замыкая дальнюю штангу, не попал в открытый угол ворот «Локомотива». И пока 0:1 в столичном дерби! Есть время обсудить прошедшее на поле.

45+3' «Спартак» даёт концовку тайма! Солари дважды пробивал из пределов штрафной — Митрюшкин не пустил мяч в ближний угол ворот!

45+1' Одна минута добавлена ко времени второго тайма. Фассон получил повреждение в верховом единоборстве. Врачи уже на поле.

45' Прострел Пруцева позволил железнодорожникам заработать второй угловой, но с этой подачей Батракова в штрафную спартаковцы справились.

43' Ливай Гарсия продавил защитника, проскочил в лицевую и прострелил вдоль ворот, Денисов оказался без опеки, замыкал дальнюю штангу, но умудрился в касание пробить мимо ворот! Промах, который точно будут обсуждать болельщики красно-белых весь перерыв!

41' Всё больше споров с главным арбитром, который не спешит распечатывать кармашек с карточками. После перерыва Инал Танашев наверняка добавит красок этой игре.

39' Умяров грубовато сыграл против Фассона. Защитник «Локомотива» рассчитывал на жёлтую для соперника, но Инал Танашев ограничился свистком.

37' Пруцев совершил заброс в направлении Руденко, но Денисов правильно сработал по сопернику, заставив того нарушить правила.

35' Солари готов был разогнать атаку «Спартака», но Батраков здорово отработал на возврате, в безупречном подкате выбив мяч из-под ног аргентинца.

33' Ливай Гарсия в борьбе с Морозовым упал на радиусе штрафной «Локомотива», призывно посмотрел на арбитра, но тот показал, что была игра в мяч.

31' И вновь через правый фланг «Спартак» провёл быструю атаку, но на этот раз у Солари не получилась подача — мяч улетел за пределы поля.

30' Солари на правом фланге здорово раскачал Фассона и прострелил вдоль ворот, Денисов на ближней штанге до мяча не дотянулся, а на дальней никого не оказалось!

29' Фассон после ввода мяча из-за боковой головой сделал скидку в центр штрафной, откуда Пруцев исполнил удар, но не так опасно — Максименко оказался на месте.

27' Жедсон в образцовом подкате выбил мяч из-под ног Бакаева, который пытался разогнать атаку «Локомотива» по правому флангу.

25' Ву совершил потерю на своей половине, Воробьёв подхватил мяч и от угла штрафной исполнил обводящий удар — мимо дальней девятки!

23' Опасный момент! Зацепились гости за мяч на чужой половине, а далее старания Батракова и Воробьёва помогли Бакаеву нанести удар из пределов штрафной — Максименко потащил в прыжке!

20' Воробьёв пытался сыграть на опережение после кросса в штрафную «Спартака», но Джику опередил соперника. Было похоже на отскок за лицевую от ноги защитника, хотя Инал Танашев назначил удар от ворот.

18' Бакаев из глубины исполнил заброс в штрафную «Спартака», но Денисов не позволил Руденко встретиться с мячом.

16' Барко со стандартного положения закрутил мяч на ближний угол вратарской, где железнодорожники сыграли предельно внимательно, не отдав сопернику второй этаж.

14' Денисов в быстрой атаке «Спартака» справа протолкнул мяч в штрафную, Барко убрал под левую, но неудачно пробил — получилось в сторону от ворот! Засчитаем за первый полумомент!

12' Барко сделал передачу к границе штрафной «Локомотива», но оказавшийся на острие Денисов за мяч не зацепился.

10' Руденко на левом фланге прокинул мяч мимо Литвинова, но Ву здорово сработал в подстраховке, отыгравшись от соперника в аут.

8' Через длинную передачу красно-белые пробовали выбраться в атаку, Ливай Гарсия рванул в штрафную, но мяч от спины нападающего отскочил в руки Митрюшкину.

6' «Локомотив» заработал угловой, но этот стандарт от флажка не вызвал серьёзных проблем у обороны «Спартака».

5' Бакаев правым краем прорвался в штрафную «Спартака» и от лицевой прострелил к 11-метровой отметке, где Литвинов первым оказался на мяче.

3' Спартаковцы долго владели мячом на своей половине, попробовали выйти в атаку, но далеко не продвинулись.

1' Стартовый свисток прозвучал! «Локомотив» получил право разыграть мяч с центра поля.