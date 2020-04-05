Овьедо - Севилья 05 Апреля прямая трансляция

Стадион: Нуэво Карлос Тартьере (Овьедо, Испания), вместимость: 30500
05 Апреля 2026 года в 19:30 (+03:00). , 30-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
Овьедо
Окончен
1 : 0
Севилья

  • 13'
    Федерико Виньяс
  • 32'
    1:0
    Федерико Виньяс
  • 53'
    Хавьер Лопес
  • 89'
    Николас Фонсека
  • 2
    90'
    Эрик Бейи
    90+2'
    Ильяс Шаир
0'
45'
90'
  • 38'
    Танги Куасси
  • 43'
    Хосе Анхель Кармона
  • 54'
    Кике Салас
  • 69'
    Мануэль Буэно
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Овьедо - Севилья, которое состоится 05 Апреля 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 30-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Карлос Тартьере (Овьедо, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Овьедо
Севилья
13ИспанияврАарон Эскандель
22ИспаниязщНачо Видаль
2Кот-д'ИвуарзщЭрик Бейи
25ИспаниязщХавьер Лопес
85'
12ИспаниязщДаниэль Кальво
6ГанапзКваси Сибо
59'
23УругвайпзНиколас Фонсека
5ИспанияпзАльберто Рейна
72'
7МарокконпИльяс Шаир
15АргентинанпТьяго Фернандес
72'
9УругвайнпФедерико Виньяс
59'
11АргентинапзСантьяго Коломбатто
59'
17УругвайнпТьяго Борбас
59'
8ИспанияпзСанти Касорла
72'
10ФранциянпХессем Хассан
72'
3НигерзщРахим Альхассан
85'
1ГрецияврОдиссеас Влаходимос
5ФранциязщТанги Куасси
4ИспаниязщКике Салас
16ИспаниязщХуанлу Санчес
2ИспаниязщХосе Анхель Кармона
46'
6СербиязщНеманья Гудель
36Испаниязщ Осо
73'
20ШвейцарияпзДжибриль Соу
46'
19ФранцияпзБатиста Менди
72'
11ШвейцариянпРубен Варгас
80'
9НигериянпАкор Адамс
32ИспаниязщАндрес Кастрин
46'
28ИспанияпзМануэль Буэно
46'
7ИспаниянпИсаак Ромеро
72'
12ЧилизщГабриэль Суасо
73'
21НигериянпЧидера Эджуке
80'
Запасные
26ИспанияврМигель Нарваэс
1РумынияврХорациу Молдован
4ИспаниязщДавид Костас
27ИспанияпзПабло Агудин
13НорвегияврЭрьян Нюланд
15ПортугалиязщФабиу Кардозу
22АргентиназщФедерико Гаттони
8ИспанияпзЖоан Жордан
10ЧилинпАлексис Санчес
14ИспаниянпХерард Фернандес
24БельгиянпАднан Янузай
Главные тренеры
УругвайГильермо Хорхе Альмада
АргентинаМатиас Хесус Алмейда
ИспанияЛуис Гарсия Пласа
История личных встреч
14.12.2025 Испания — Примера 16-й тур Севилья4 : 0Овьедо
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона3076
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид3069
3
Лига чемпионов
Вильярреал2958
4
Лига чемпионов
Атлетико М3057
5
Лига Европы
Бетис3045
6
Лига конференций
Сельта3044
7 Реал Сосьедад3041
8 Хетафе3041
9 Эспаньол3038
10 Атлетик Б3038
11 Осасуна2937
12 Райо Вальекано3035
13 Валенсия3035
14 Жирона2934
15 Мальорка3031
16 Севилья3031
17 Алавес2931
18
Зона вылета
Эльче3029
19
Зона вылета
Леванте3026
20
Зона вылета
Овьедо3024

Отзывы и комментарии к матчу

