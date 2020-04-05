Алавес - Осасуна 05 Апреля прямая трансляция

Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
05 Апреля 2026 года в 22:00 (+03:00). , 30-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания);
Алавес
Окончен
2 : 2
Осасуна

  • 41'
    Антонио Бланко
  • 44'
    1:1
    Тони Мартинес
  • 2
    90+1'
    2:2
    Лукас Бойе
    90+4'
    Анхель Перес
0'
45'
90'
  • 4'
    0:1
    Валентин Розье
  • 16'
    Валентин Розье
  • 41'
    Хон Монкайола
  • 80'
    1:2
    Анте Будимир
  • 87'
    Флавьен Бойомо
  • 3
    90'
    Алехандро Катена
    90+3'
    Асьер Осамбела
    90+4'
    Икер Муньос
Составы команд
Алавес
Витория
Осасуна
Памплона
1ИспанияврАнтонио Сивера
17ИспаниязщХонни Отто
24ИспаниязщВиктор Парада
7ИспаниязщАнхель Перес
14АргентиназщНауэль Теналья
3МароккозщЮссеф Энрикес
46'
19ИспанияпзПабло Ибаньес
82'
8ИспанияпзАнтонио Бланко
18ИспанияпзХон Гуриди
46'
11ИспаниянпТони Мартинес
22Кот-д'ИвуарнпИбраим Дьябате
73'
10ИспанияпзКарлес Аленья
46'
21АлжирнпАбде Реббаш
46'
6ИспанияпзАндер Гевара
73'
15АргентинанпЛукас Бойе
82'
1ИспанияврСерхио Эррера
19ФранциязщВалентин Розье
24ИспаниязщАлехандро Катена
22КамерунзщФлавьен Бойомо
20ИспаниязщХави Галан
14ИспанияпзРубен Гарсия
77'
7ИспанияпзХон Монкайола
10ИспанияпзАймар Орос
77'
6ИспанияпзЛукас Торро
77'
17ХорватиянпАнте Будимир
86'
11ИспаниянпЭнрике Барха
60'
21ИспаниянпВиктор Муньос
60'
23ИспанияпзАбель Бретонес
77'
8ИспанияпзИкер Муньос
77'
9Испаниянп Рауль
77'
5ИспаниязщХорхе Эррандо
86'
Запасные
13ИспанияврРауль Фернандес
33ИспанияврРубен Монтеро
5ИспаниязщХон Пачеко
16ФинляндиязщВилле Коски
27ИспаниязщЭгоиц Муньос
20Бразилияпз Калебе
9Доминиканская РеспубликанпМариано Диас
34ИспаниянпАйтор Маньяс
13ИспанияврАйтор Фернандес
3ИспаниязщХуан Крус
16ИспанияпзМой Гомес
29ИспанияпзАсьер Осамбела
18ИспаниянпРауль Моро
41ИспаниянпИньиго Аргибиде
Главные тренеры
АргентинаЭдуардо Коудет
ИспанияКике Санчес Флорес
ИталияАлессио Лиши
История личных встреч
20.12.2025 Испания — Примера 17-й тур Осасуна3 : 0Алавес
24.05.2025 Испания — Примера 38-й тур Алавес1 : 1Осасуна
08.12.2024 Испания — Примера 16-й тур Осасуна2 : 2Алавес
04.03.2024 Испания - Примера 27-й тур Осасуна1 : 0Алавес
01.10.2023 Испания - Примера 8-й тур Алавес0 : 2Осасуна
10.04.2022 Испания - Примера 31-й тур Осасуна1 : 0Алавес
18.09.2021 Испания - Примера 5-й тур Алавес0 : 2Осасуна
27.02.2021 Испания - Примера 25-й тур Алавес0 : 1Осасуна
31.12.2020 Испания - Примера 16-й тур Осасуна1 : 1Алавес
24.06.2020 Испания - Примера 31-й тур Алавес0 : 1Осасуна
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона3076
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид3069
3
Лига чемпионов
Вильярреал2958
4
Лига чемпионов
Атлетико М3057
5
Лига Европы
Бетис3045
6
Лига конференций
Сельта3044
7 Реал Сосьедад3041
8 Хетафе3041
9 Эспаньол3038
10 Осасуна3038
11 Атлетик Б3038
12 Райо Вальекано3035
13 Валенсия3035
14 Жирона2934
15 Алавес3032
16 Мальорка3031
17 Севилья3031
18
Зона вылета
Эльче3029
19
Зона вылета
Леванте3026
20
Зона вылета
Овьедо3024

