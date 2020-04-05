Алавес - Осасуна 05 Апреля прямая трансляция
- 41'Антонио Бланко
- 44'1:1Тони Мартинес
- 290+1'2:2Лукас Бойе90+4'Анхель Перес
- 4'0:1Валентин Розье
- 16'Валентин Розье
- 41'Хон Монкайола
- 80'1:2Анте Будимир
- 87'Флавьен Бойомо
- 390'Алехандро Катена90+3'Асьер Осамбела90+4'Икер Муньос
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Осасуна, которое состоится 05 Апреля 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 30-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Антонио Сивера
|17
|зщ
|Хонни Отто
|24
|зщ
|Виктор Парада
|7
|зщ
|Анхель Перес
|14
|зщ
|Науэль Теналья
|3
|зщ
|Юссеф Энрикес
46'
|19
|пз
|Пабло Ибаньес
82'
|8
|пз
|Антонио Бланко
|18
|пз
|Хон Гуриди
46'
|11
|нп
|Тони Мартинес
|22
|нп
|Ибраим Дьябате
73'
|10
|пз
|Карлес Аленья
46'
|21
|нп
|Абде Реббаш
46'
|6
|пз
|Андер Гевара
73'
|15
|нп
|Лукас Бойе
82'
|1
|вр
|Серхио Эррера
|19
|зщ
|Валентин Розье
|24
|зщ
|Алехандро Катена
|22
|зщ
|Флавьен Бойомо
|20
|зщ
|Хави Галан
|14
|пз
|Рубен Гарсия
77'
|7
|пз
|Хон Монкайола
|10
|пз
|Аймар Орос
77'
|6
|пз
|Лукас Торро
77'
|17
|нп
|Анте Будимир
86'
|11
|нп
|Энрике Барха
60'
|21
|нп
|Виктор Муньос
60'
|23
|пз
|Абель Бретонес
77'
|8
|пз
|Икер Муньос
77'
|9
|нп
|Рауль
77'
|5
|зщ
|Хорхе Эррандо
86'
|13
|вр
|Рауль Фернандес
|33
|вр
|Рубен Монтеро
|5
|зщ
|Хон Пачеко
|16
|зщ
|Вилле Коски
|27
|зщ
|Эгоиц Муньос
|20
|пз
|Калебе
|9
|нп
|Мариано Диас
|34
|нп
|Айтор Маньяс
|13
|вр
|Айтор Фернандес
|3
|зщ
|Хуан Крус
|16
|пз
|Мой Гомес
|29
|пз
|Асьер Осамбела
|18
|нп
|Рауль Моро
|41
|нп
|Иньиго Аргибиде
|Эдуардо Коудет
|Кике Санчес Флорес
|Алессио Лиши
|20.12.2025
|Испания — Примера
|17-й тур
|3 : 0
|24.05.2025
|Испания — Примера
|38-й тур
|1 : 1
|08.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|2 : 2
|04.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 0
|01.10.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|0 : 2
|10.04.2022
|Испания - Примера
|31-й тур
|1 : 0
|18.09.2021
|Испания - Примера
|5-й тур
|0 : 2
|27.02.2021
|Испания - Примера
|25-й тур
|0 : 1
|31.12.2020
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 1
|24.06.2020
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|30
|76
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|30
|69
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|29
|58
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|30
|57
| 5
Лига Европы
|Бетис
|30
|45
| 6
Лига конференций
|Сельта
|30
|44
|7
|Реал Сосьедад
|30
|41
|8
|Хетафе
|30
|41
|9
|Эспаньол
|30
|38
|10
|Осасуна
|30
|38
|11
|Атлетик Б
|30
|38
|12
|Райо Вальекано
|30
|35
|13
|Валенсия
|30
|35
|14
|Жирона
|29
|34
|15
|Алавес
|30
|32
|16
|Мальорка
|30
|31
|17
|Севилья
|30
|31
| 18
Зона вылета
|Эльче
|30
|29
| 19
Зона вылета
|Леванте
|30
|26
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|30
|24