Интер - Рома 05 Апреля прямая трансляция

90+3' Матч окончен! «Интер» на своём поле нанёс разгромное поражение «Роме» — 5:2.

90+1' Три минуты добавил Симоне Содза.

89' Максимально заряженными выглядят сегодня игроки «Интера»! Отпахавший уже почти 90 минут Димарко при счёте 5:2 побежал прессинговать Свилара! Где же было подобное рвение у футболистов сборной Италии в стыковом матче с Боснией?

87' Перспективный штрафной в нескольких метрах от радиуса заработал Пизилли, Пеллегрини взялся его исполнить и в обвод стенки пробил рядом с ближней девяткой!

85' От правого флажка на ближний край вратарской подал Пеллегрини, Кристанте головой продлевал на дальнюю штангу, а туда никто из партнёров почему-то не пошёл!

83' На подступах к линии штрафной Эспозито замахами замучал Гиларди, но нанести удар Франческо так и не сумел.

81' Ян Зюлковски Ян Зюлковски у «джаллароси» вышел вместо Эрмосо.

80' И ещё один шанс упускает Думфрис! Из центра штрафной Дензел головой замыкал подачу Димарко с угла поля, но не попал в левую девятку!

80' Прошёл пас налево в штрафную Бонни, Анж-Йоан блестяще пяткой оставил Эспозито, в ближний угол пробивал Франческо — спасает Свилар!

79' На половине поля соперника Мхитарян сфолил на Гиларди.

77' Шестой сейчас мог забивать Думфрис! Бонни здорово отдал направо в штрафную, куда за спину Н'Дика ворвался Дензел и аккуратным черпачком перекидывал Свилара — мяч разминулся с дальней стойкой!

76' Генрих Мхитарян Генрих Мхитарян заменил Зелиньского.

75' В момент навеса справа от Кристанте Пизилли в центре штрафной оказался во «вне игры».

73' По правому краю Бонни ворвался в штрафную и покатил в центр, куда набегал Эспозито, но с ходу не сумел попасть по мячу!

72' От правого флажка Димарко выполнил подачу в штрафную — Н'Дика головой выбил мяч.

70' На чужой половине Кристанте накрыл Сучича, Мален подхватил мяч, влетел в штрафную и из-под Ачерби зарядил чуть выше ворот!

66' Франческо Эспозито Сучич и Эспозито вышли вместо Чалханоглу и Тюрама.

66' Петар Сучич И ещё две замены делает Кристиан Киву.

64' Стефан Эль-Шаарави Стефан Эль-Шаарави вышел вместо Соуле.

63' Со стандарта Димарко забросил на ближнюю штангу, куда открылся Тюрам и головой пробил над перекладиной!

60' Никколо Пизилли Пизилли у правой бровки скосил Тюрама и тут же увидел перед собой жёлтую карточку.

58' Константинос Цимикас А у «Ромы» Константинос Цимикас поменял Ренша.

58' Анж-Йоан Бонни Дармиан и Бонни вышли вместо Бастони и Мартинеса.

58' Маттео Дармиан Двойная замена у «нерадзурри».

57' Вот так дуплетом выстрелили миланцы! Откровенно провалили начало второй половины гости.

55' На левом полуфланге получил передачу Бастони и навесил в центр штрафной — Кристанте головой выбил мяч подальше.

52' В центральном круге Бастони не успел сыграть в мяч и подножкой уложил на газон Пеллегрини.

49' С правого фланга на дальнюю штангу навешивал Чалханоглу, туда открывался Лаутаро, но успел у него с головы снять мяч Гиларди.

48' В центре поля на фланге Кристанте прихватил Мартинеса, заметил это Содза и дал свисток о нарушении правил.

46' Даниэле Гиларди Даниэле Гиларди у римлян заменил захромавшего в конце первого тайма Манчини.

46' Начался второй тайм!

45+4' Завершён первый тайм! Уже в самом дебюте Лаутаро из вратарской замкнул передачу Тюрама и вывел чёрно-синих вперёд. «Роме» потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя, дальше «джаллароси» наконец включились, появилась острота у ворот Зоммера, и ближе к концовке тайма Манчини всё-таки сравнял счёт. Однако лидерами на перерыв всё же ушли миланцы — на второй добавленной минуте шикарно издали зарядил Чалханоглу. 2:1, пока впереди команда Кристиана Киву, отдыхаем и затем возвращаемся смотреть вторую половину!

45+2' Две минуты добавил Симоне Содза.

44' На своей половине обрезались хозяева, после чего Мален на рывке попытался проскочить между двух защитников — Аканджи со спины чисто выбил мяч у Дониэлла!

42' Барелла успел проткнуть направо Думфрису, Дензел подал во вратарскую, на ближнюю штангу выскочил Лаутаро и в касание пробил над перекладиной! К тому же, из «вне игры» наносил удар Мартинес.

40' Слева в штрафной получил пас Эрмосо и простреливал в центр, мяч угодил в прижатую руку Аканджи — Симоне Содза сразу показал, что не будет здесь никакого пенальти!

37' Слева вдоль бровки набрал скорость Тюрам, покрыл довольно большое расстояние и затем выполнил отличный перевод направо в штрафную Барелле, с лёта решил пробить Николо, но угодил в Ренша! Дальше мяч отскочил к Зелиньски, мощный выстрел Пётра с подбора головой заблокировал Кристанте!

35' С левого края Димарко исполнил кросс в центр штрафной, там верховая борьба осталась за Эрмосо.

33' Слева выполнил смещение ближе к центру Тюрам и сделал передачу в штрафную Димарко, Федерико сбросил Зелиньски, Пётр аккуратным обводящим ударом не попал в дальний угол!

31' С правого края Челик навесил на дальнюю штангу, там выиграл воздух Н'Дика и скидывал на противоположный край вратарской, где Зоммер на мгновение опередил всё того же Челика!

29' Сперва у правой бровки Челику досталось по ногам от Димарко, зафиксировал фол главный арбитр Симоне Содза, мгновенно разыграли гости и перевели мяч на левый фланг, где уже Эрмосо получил по ногам от Думфриса, но вот здесь Содза посчитал, что чисто сыграл Дензел, хотя повтор говорит об обратном.

27' От правого флажка выполнил подачу в штрафную Димарко — Н'Дика головой надёжно сыграл на вынос!

25' И ещё один удар последовал от Малена, теперь уже с подступов к радиусу из-под Чалханоглу — мяч пролетел левее створа!

24' На левый край вратарской подал Соуле, там Мален продавил опекуна и головой переправлял мяч в дальний угол — в прыжке с большим трудом дотянулся Зоммер и спас команду!

23' Мален покатил направо свободному Челику, здорово открылся под обратный пас на ход, а затем получил откровенный толчок в спину от Бастони.

21' На левом полуфланге Аканджи сфолил на Пеллегрини, сам Лоренцо исполнил этот стандарт — уверенно справилась с подачей оборона «нерадзурри».

19' Эрмосо нашёл слева Малена, он на входе в штрафную попытался раскачать Думфриса, но не купился ни на одно обманное движение Дензел, а Дониэлл в итоге отдал точно в ноги Чалханоглу.

17' На правом краю штрафной получил передачу Челик и от лицевой простреливал во вратарскую — настолько удачно заблокировал Бастони, что мяч после попадания в него угодил обратно в Зеки и ушёл за пределы поля.

15' Слишком долго замахивался для дальнего удара Пизилли, со спины его накрыл Аканджи, однако мяч отскочил правее Соуле, Матиас далее выполнил неточный заброс в штрафную на Малена.

13' Зелиньски быстро перевёл налево Димарко, Федерико, недолго думая, запустил в штрафную Мартинеса, Лаутаро нанёс неприятный удар в ближний угол — среагировал Свилар и отбил мяч за лицевую!

11' Наконец-то подспал стартовый натиск хозяев, потихоньку начинают римляне появляться с мячом у штрафной соперника.

9' Эрмосо выдвинулся за Лаутаро на чужую половину поля и там сфолил на нём.

7' Справа в штрафной получил передачу Бастони и нанёс плотный удар с разворота — на месте Свилар!

6' Не замечая сопротивления, по центру лез в штрафную Димарко, удалось чисто сыграть в отборе Н'Дика, но выбил мяч Эван точно на ногу Чалханоглу, с ходу мощно зарядил Хакан — выручил Свилар! Следом добавлял всё тот же Димарко — мяч через рикошет от ноги Эрмосо прошёл рядом с правой стойкой!

4' В середине поля жёсткий стык получился у Чалханоглу и Пизилли, Хакан был признан виновным в этом эпизоде.

2' Матч стартовал! Поехали!